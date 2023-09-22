Кривенцов повідомив, що "Зоря" виконала завдання на гру з "Гентом"

Валерій Кривенцов. Фото: ФК "Зоря"

Головний тренер луганської "Зорі" Валерій Кривенцов прокоментував матч першого туру групового етапу Ліги Конференцій проти "Гента". Його підопічні зуміли зрівняти рахунок та здобути нічию.

Коментар Валерія Кривенцова наводить офіційна сторінка "Зорі" у Facebook, передає портал Новини.LIVE.

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"Це був перший матч кваліфікації, тому з огляду на турнірну таблицю, яка лише формується, програвати не можна було категорично. Команда це завдання виконала. Що щодо гри – Гент поки є лідером бельгійського чемпіонату. Команда демонструє активний, агресивний, швидкий футбол, до якого ми були готові.

Можна вважати, що результат позитивний для нас, хлопці активно працювали в обороні, що не дало супернику багато грати біля наших воріт. Було досить добрих моментів для реалізації, але сьогодні матч був досить хитким – могли програти, а могли й перемогти", — каже тренер.

На питання журналістів, що "Гент" останні 10 хвилин активно грав біля штрафного майданчика "Зорі" та чи це була установка, він заперечив.

"Ні, навпаки, мої прохання були в тому, щоб якомога вище від наших воріт зустрічати суперника, а також проводити контратаки. Розраховував на те, що заміни зможуть освіжити нашу гру, посилити атакувальний потенціал, але цього насамперед і не вистачило для кінцевого позитивного результату. У результаті все ж результат хороший, і я ним задоволений", — вважає наставник.

Грати в атакувальний футбол було важко

За словами фахівця український клуб, звичайно, сподівався і розраховував лише на перемогу, але гра вносить свої корективи.

"На цей час грати у відкритий, атакувальний футбол із Гентом нам було важко. Тому результат який він є. Які були установки? Ми вивчали суперника, подивилися приблизно 9 поєдинків, намагалися якнайкраще вивчити стиль їхньої гри, а також розглядали окремих гравців. Була установка грати в активний футбол, але поки що, до відкритого футболу з таким суперником сьогодні ми були не готові", — повідомив Кривенцов.

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