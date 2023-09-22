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Кривенцов сообщил, что "Заря" выполнила задание на игру с "Гентом"

22 сентября 2023 10:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Кривенцов сообщил, что "Заря" выполнила задание на игру с "Гентом"
Валерий Кривенцов. Фото: ФК "Заря"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал матч первого тура группового этапа Лиги Конференций против "Гента". Его подопечные сумели сравнять счет и получить ничью .

Комментарий Валерия Кривенцова приводит официальную страницу "Зари" в Facebook, передает портал Новини.LIVE.

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"Это был первый матч квалификации, поэтому, учитывая только формируемую турнирную таблицу, проигрывать нельзя было категорически. Команда эту задачу выполнила. Что касается игры – Гент пока является лидером бельгийского чемпионата. Команда демонстрирует активный, агрессивный, быстрый футбол, к которому мы были готовы.

Можно считать, что результат положительный для нас, ребята активно работали в обороне, что не дало сопернику много играть у наших ворот. Было достаточно хороших моментов для реализации, но сегодня матч был довольно шатким – могли проиграть, а могли и победить", — говорит тренер.

На вопрос журналистов, что "Гент" последние 10 минут активно играл возле штрафной "Зари" и была ли это установка, он возразил.

"Нет, наоборот, мои просьбы были в том, чтобы как можно выше наших ворот встречать соперника, а также проводить контратаки. Рассчитывал на то, что замены смогут освежить нашу игру, усилить атакующий потенциал, но этого, прежде всего, и не хватило для конечного положительного результата". . В результате все же результат хороший, и я им доволен", — считает наставник.

Играть в атакующий футбол было тяжело

По словам специалиста, украинский клуб, конечно, надеялся и рассчитывал только на победу, но игра вносит свои коррективы.

"На это время играть в открытый, атакующий футбол с Гентом нам было тяжело. Поэтому результат какой он есть. Какие были установки? Мы изучали соперника, посмотрели примерно 9 поединков, пытались лучше изучить стиль их игры, а также рассматривали отдельных игроков. Была установка играть в активный футбол, но пока к открытому футболу с таким соперником сегодня мы были не готовы", — сообщил Кривенцов.

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