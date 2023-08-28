Кривенцов стане головним тренером "Зорі": відомий його штаб
Після відставки Ненада Лалатовича з посади головного тренера луганської "Зорі" у клубі знайшли заміну. Повернулися до кандидата, якого раніше розглядали.
У клубі готові призначити Валерія Кривцова, повідомило ТаТоТаке.
Зазначимо, що після п'яти турів УПЛ у "Зорі" 11 місце, п'ять очок в активі.
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Після відставки Лалатовича менеджмент клубу зупинився на кандидатурі 50-річного спеціаліста із системи донецького "Шахтаря".
Кривенцов очолить команду після матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти празької "Славії". На цей момент клуб вже має домовленість з тренером.
Зі "Славією" виконувачем обов'язків буде Младен Бартулович, який залишиться в тренерському штабі Кривенцова як асистент.
Разом із Бартуловичем у штабі Кривенцова також залишиться тренер воротарів Артем Коледа.
З Кривенцовим працюватиме його постійний помічник Олександр Коваль.
Кривенцов за свою кар'єру був головним тренером команд "Шахтаря" різного віку, "Іллічівця" та "Металіста 1925".
Кандидатуру Кривенцова "Зоря" розглядала у поточне міжсезоння, але обрала Лалатовича.
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