Кривенцов стане головним тренером "Зорі": відомий його штаб

Валерій Кривенцов. Фото: "Металіст 1925"

Після відставки Ненада Лалатовича з посади головного тренера луганської "Зорі" у клубі знайшли заміну. Повернулися до кандидата, якого раніше розглядали.

У клубі готові призначити Валерія Кривцова, повідомило ТаТоТаке.

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Після відставки Лалатовича менеджмент клубу зупинився на кандидатурі 50-річного спеціаліста із системи донецького "Шахтаря".

Кривенцов очолить команду після матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти празької "Славії". На цей момент клуб вже має домовленість з тренером.

Зі "Славією" виконувачем обов'язків буде Младен Бартулович, який залишиться в тренерському штабі Кривенцова як асистент.

Разом із Бартуловичем у штабі Кривенцова також залишиться тренер воротарів Артем Коледа.

З Кривенцовим працюватиме його постійний помічник Олександр Коваль.

Кривенцов за свою кар'єру був головним тренером команд "Шахтаря" різного віку, "Іллічівця" та "Металіста 1925".

Кандидатуру Кривенцова "Зоря" розглядала у поточне міжсезоння, але обрала Лалатовича.

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