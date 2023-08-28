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Кривенцов станет главным тренером "Зари": известен его штаб

28 августа 2023 22:16
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Агабекян Карен
редактор
Кривенцов станет главным тренером "Зари": известен его штаб
Валерий Кривенцов. Фото: "Металлист 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После отставки Ненада Лалатовича с должности главного тренера луганской "Зари" в клубе нашли замену. Вернулись к кандидату, которого ранее рассматривали.

В клубе готовы назначить Валерия Кривцова, сообщило ТаТоТаке.

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После отставки Лалатовича менеджмент клуба остановился на кандидатуре 50-летнего специалиста из системы донецкого "Шахтера".

Кривенцов возглавит команду после ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы против пражской "Славии". На текущий момент у клуба уже есть договоренность с тренером.

Со "Славией" исполняющим обязанности будет Младен Бартулович, который останется в тренерском штабе Кривенцова в качестве ассистента.

Вместе с Бартуловичес в штабе Кривенцова также останется тренер вратарей Артем Коледа.

С Кривенцовым будет работать его постоянный ассистент Александр Коваль.

Кривенцов за свою карьеру был главным тренером команд "Шахтера" разных возрастов, "Ильичевца" и "Металлиста 1925".

Кандидатуру Кривенцова "Заря" рассматривала в текущее межсезонье, но выбрала Лалатовича.

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