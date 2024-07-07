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Кривцов замінив Мессі в ролі голеадора Інтера — відео гола українця

7 липня 2024 09:36
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Агабекян Карен
редактор
Інтер Майамі без Мессі та Суареса, але з Кривцовим, програв Цинциннаті 1-6
Гол Сергія Кривцова. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У США відбувся черговий тур MLS. "Інтер" Маямі зіграв із "Цинциннаті", який є їхнім конкурентом у турнірній таблиці.

"Інтер" грав без Ліонеля Мессі та Луїса Суареса, внаслідок чого зазнав нищівної поразки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Український центральний захисник Сергій Кривцов вийшов у складі "Інтера" з перших хвилин та забив м'яч на 21-й хвилині. Після подачі з флангу футболіст точно пробив головою та зрівняв рахунок.

Після рахунка 1:1 "Цинциннаті" до великої перерви забив ще чотири м'ячі. У другому таймі їм удалося ще раз розпечатати ворота "Інтера" і рахунок став непристойним — 6:1.

"Цинциннаті" — "Інтер" Маямі — 6:1

Голи: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 36, Асад, 45+4, Валенсуела, 72 — Кривцов, 21

Лідери нападу "Інтера" Мессі та Суарес зараз виступають за Аргентину та Уругвай на Копа Америка-2024. Обидві збірні вийшли до півфіналу турніру.

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