Інтер Майамі без Мессі та Суареса, але з Кривцовим, програв Цинциннаті 1-6

Гол Сергія Кривцова. Фото: скриншот

У США відбувся черговий тур MLS. "Інтер" Маямі зіграв із "Цинциннаті", який є їхнім конкурентом у турнірній таблиці.

"Інтер" грав без Ліонеля Мессі та Луїса Суареса, внаслідок чого зазнав нищівної поразки, повідомив портал Новини.LIVE.

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WHAT A HEADER! 💥 Sergii Kryvtsov's перша річ за сезоном до рівня гри 👊 pic.twitter.com/n7VIU5ovk5 - Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 7, 2024

Гол Кривцова не допоміг

Український центральний захисник Сергій Кривцов вийшов у складі "Інтера" з перших хвилин та забив м'яч на 21-й хвилині. Після подачі з флангу футболіст точно пробив головою та зрівняв рахунок.

Після рахунка 1:1 "Цинциннаті" до великої перерви забив ще чотири м'ячі. У другому таймі їм удалося ще раз розпечатати ворота "Інтера" і рахунок став непристойним — 6:1.

"Цинциннаті" — "Інтер" Маямі — 6:1

Голи: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 36, Асад, 45+4, Валенсуела, 72 — Кривцов, 21

Лідери нападу "Інтера" Мессі та Суарес зараз виступають за Аргентину та Уругвай на Копа Америка-2024. Обидві збірні вийшли до півфіналу турніру.

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