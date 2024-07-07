Интер Майами без Месси и Суареса, но с Кривцовым, проиграл Цинциннати 1-6

Кривцов заменил Месси в роли голеадора Интера — видео гола украинца
В США прошел очередной тур MLS. "Интер" Майами сыграл с "Цинциннати", который является их конкурентом в турнирной таблице.
"Интер"играл без Лионеля Месси и Луиса Суареса, в результате чего потерпел сокрушительное поражение, сообщил портал Новини.LIVE.
WHAT A HEADER! 💥 Sergii Kryvtsov's first goal of the season to level the game 👊 pic.twitter.com/n7VIU5ovk5— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 7, 2024
Гол Кривцова не помог
Украинский центральный защитник Сергей Кривцов вышел в составе "Интера" с первых минут и забил мяч на 21-й минуте. После подачи с фланга футболист точно пробил головой и сравнял счет.
После счета 1:1 "Цинциннати" до большого перерыва забил еще четыре мяча. Во втором тайме им удалось еще раз распечатать ворота "Интера" и счет стал неприличным — 6:1.
"Цинциннати" — "Интер" Майами — 6:1
Голы: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 36, Асад, 45+4, Валенсуэла, 72 — Кривцов, 21
Лидеры нападения "Интера" Месси и Суарес сейчас выступают за Аргентину и Уругвай на Копа Америка-2024. Обе сборные вышли в полуфинал турнира.
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