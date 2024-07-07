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Кривцов заменил Месси в роли голеадора Интера — видео гола украинца

7 июля 2024 09:36
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Агабекян Карен
редактор
Интер Майами без Месси и Суареса, но с Кривцовым, проиграл Цинциннати 1-6
Гол Сергея Кривцова. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В США прошел очередной тур MLS. "Интер" Майами сыграл с "Цинциннати", который является их конкурентом в турнирной таблице.

"Интер"играл без Лионеля Месси и Луиса Суареса, в результате чего потерпел сокрушительное поражение, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинский центральный защитник Сергей Кривцов вышел в составе "Интера" с первых минут и забил мяч на 21-й минуте. После подачи с фланга футболист точно пробил головой и сравнял счет.

После счета 1:1 "Цинциннати" до большого перерыва забил еще четыре мяча. Во втором тайме им удалось еще раз распечатать ворота "Интера" и счет стал неприличным — 6:1.

"Цинциннати" — "Интер" Майами — 6:1

Голы: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 36, Асад, 45+4, Валенсуэла, 72 — Кривцов, 21

Лидеры нападения "Интера" Месси и Суарес сейчас выступают за Аргентину и Уругвай на Копа Америка-2024. Обе сборные вышли в полуфинал турнира.

Напомним, Судаков готовится к громкому трансферу в известный клуб — детали.

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