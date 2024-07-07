Рональд Куман прокоментував перемогу Нідерландів над Туреччиною у чвертьфіналі Євро

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман обійняв Ґакпо після перемоги над Туреччиною. Фото: x.com/OnsOranje

Збірна Нідерландів успішно пройшла до півфіналу чемпіонату Європи-2024. Сталося це після перемоги у чвертьфіналі над Туреччиною (2:1).

Після матчу з турками про перемогу висловився головний тренер Нідерландів Рональд Куман, слова якого навів сайт УЄФА.

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Велика перемога для маленької країни

Куман після матчу наголосив на тому, що Нідерланди — це маленька країна, тоді як решта півфіналістів Англія, Франція та Іспанія — великі держави.

"Для всієї нації це особлива подія. У нас маленька країна, і тепер ми у півфіналі разом з Англією, Францією та Іспанією. Ми по-справжньому пишаємось цим", — сказав Куман.

Щодо гри з Туреччиною Рональд відзначив емоційність матчу та жертовність команди, яка віддала всі сили заради півфіналу.

При цьому Куман наголосив на проблемах після пропущеного голу в першому таймі. Команда не могла знайти вільний простір на полі та втрачала м'яч.

"Після того, як ми пропустили, суперник став домінувати ще більше. Тоді я зрозумів, що потрібна заміна, щоб випустити Вегорста і використовувати більше гравців на флангах для навісів", — зазначив тренер.

Куман також визнав, що Туреччина грала дуже добре і зробила матч важким для Нідерландів.

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