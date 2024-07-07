Євро-2024: Нідерланди з рахунком 2-1 обіграли Туреччину та вийшли до півфіналу

Нідерланди у вольовому стилі обіграли Туреччину та вийшли на Англію на Євро-2024
На чемпіонаті Європи з футболу відбувся останній чвертьфінальний матч. Збірна Нідерландів зіграла із Туреччиною.
Нідерландці здобули вольову перемогу над турками, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Нідерланди — Туреччина
Нідерланди розпочали матч із активного пресингу на половині поля збірної Туреччини. Попри активність нідерландців, досягти успіху їм не вдалося.
На 36-й хвилині Ґюлер з правого флангу навісив на дальню штангу, де Акайдін головою забив.
На початку другого тайму Гюлер зі штрафного пробив у штангу. Ще небезпечніше було за дев'ять хвилин, коли воротар Нідерландів після дальнього удару відбив м'яч перед собою і дивом турки не забили на добиванні.
Нідерланди зрівняли рахунок після подачі Депая з правого флангу до центру штрафного майданчика, де де Врей високо вистрибнув і забив головою.
Потім на 76 хвилині Нідерланди забили другий гол. З правого краю штрафного майданчика Дюмфріс низом вирізав м'яч на дальню штангу, де Мюлдюр так заважав пробити Гакпо, що від турка м'яч влетів у ворота — 2:1.
У півфіналі команда Нідерландів зіграє проти збірної Англії.
Нідерланди — Туреччина — 2:1
Голи: де Врей, 70, Мюльдюр, 76 (авт.) - Акайдін, 35
Нідерланди: Вербрюгген, Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 73), Схаутен, Рейндерс (Верман, 73), Сімонс (Зіркзе, 87), Бергвейн (Вегорст, 46), Гакпо, Депай (Фрім) 87).
Головний тренер Рональд Куман.
Туреччина: Гюнок, Мюльдюр (Челік, 82), Айхан (Киличсой, 89), Бардакджі, Акайдін (Тосун, 82), Гюлер, Кадіоглу, Чалханоглу, Озджан (Йокушлу, 77), Йилмаз, Йилди.
Головний тренер: Віченцо Монтелла.
Попередження: Сімонс, Аке, ван Дейк, Вегорст — Тосун, Монтелла.
Вилучення: Йилдирим, 90+6.
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