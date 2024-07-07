Евро-2024: Нидерланды со счетом 2-1 обыграли Турцию и вышли в полуфинал

Сборная Нидерландов празднует победу. Фото: УЕФА

На чемпионате Европы по футболу состоялся последний четвертьфинальный матч. Сборная Нидерландов сыграла с Турцией.

Нидерландцы одержали волевую победу над турками, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Нидерланды — Турция

Нидерланды начали матч из активного прессинга на половине поля сборной Турции. Несмотря активность нидерландцев, достичь успеха им не удалось.

На 36-й минуте Гюлер с правого фланга навесил на дальнюю штангу, где Акайдин головой забил.

В начале второго тайма Гюлер со штрафного пробил в штангу. Еще опаснее было через девять минут, когда вратарь Нидерландов после дальнего удара отбил мяч перед собой и чудом турки не забили на добивании.

Нидерланды сравняли счет после подачи Депая с правого фланга в центр штрафной, где де Врей высоко выпрыгнул и забил головой.

Затем на 76-й минуте Нидерланды забили второй гол. С правого края штрафной площадки Дюмфрис низом вырезал мяч на дальнюю штангу, где Мюлдюр так сильно мешал пробить Гакпо, что от турка мяч влетел в ворота — 2:1.

В полуфинале команда Нидерландов сыграет против сборной Англии.

Нидерланды — Турция — 2:1

Голы: де Врей, 70, Мюльдюр, 76 (авт.) — Акайдин, 35

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 73), Схаутен, Рейндерс (Верман, 73), Симонс (Зиркзе, 87), Бергвейн (Вегорст, 46), Гакпо, Депай (Фримпонг, 87).

Главный тренер: Рональд Куман.

Турция: Гюнок, Мюльдюр (Челик, 82), Айхан (Кылычсой, 89), Бардакджи, Акайдин (Тосун, 82), Гюлер, Кадыоглу, Чалханоглу, Озджан (Йокушлу, 77), Йылмаз, Йылдыз (Актюркоглу, 77).

Главный тренер: Виченцо Монтелла.

Предупреждения: Симонс, Аке, ван Дейк, Вегорст — Тосун, Монтелла.

Удаление: Йылдырым, 90+6.

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