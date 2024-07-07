Рональд Куман прокомментировал победу Нидерландов над Турцией в четвертьфинале Евро

Куман рассказал, как ему удалось переломить тяжелый матч с Турцией на Евро-2024
Сборная Нидерландов успешно прошла в полуфинал чемпионата Европы-2024. Случилось это после победы в четвертьфинале над Турцией (2:1).
После матча с турками о победе высказался главный тренер Нидерландов Рональд Куман, слова которого привел сайт УЕФА.
Большая победа для маленькой страны
Куман после матча акцентировал много внимания на том, что Нидерланды — это маленькая страна, тогда как остальные полуфиналисты Англия, Франция и Испания — большие государства.
"Для всей нации это особенное событие. У нас маленькая страна, и теперь мы в полуфинале вместе с Англией, Францией и Испанией. Мы по-настоящему гордимся этим", — сказал Куман.
Касаемо игры с Турцией Рональд отметил эмоциональность матча и жертвенность команды, которая отдала все силы ради полуфинала.
При этом Куман отметил проблемы после пропущенного гола в первом тайме. Команда не могла найти свободное пространство на поле и теряла мяч.
"После того как мы пропустили, соперник стал доминировать еще больше. Тогда я понял, что нужна замена, чтобы выпустить Вегорста и использовать больше игроков на флангах для навесов", — отметил тренер.
Куман также признал, что Турция играла очень хорошо и сделала матч трудным для Нидерландов.
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