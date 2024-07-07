Рональд Куман прокомментировал победу Нидерландов над Турцией в четвертьфинале Евро

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман обнял Гакпо после победы над Турцией. Фото: x.com/OnsOranje

Сборная Нидерландов успешно прошла в полуфинал чемпионата Европы-2024. Случилось это после победы в четвертьфинале над Турцией (2:1).

После матча с турками о победе высказался главный тренер Нидерландов Рональд Куман, слова которого привел сайт УЕФА.

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Большая победа для маленькой страны

Куман после матча акцентировал много внимания на том, что Нидерланды — это маленькая страна, тогда как остальные полуфиналисты Англия, Франция и Испания — большие государства.

"Для всей нации это особенное событие. У нас маленькая страна, и теперь мы в полуфинале вместе с Англией, Францией и Испанией. Мы по-настоящему гордимся этим", — сказал Куман.

Касаемо игры с Турцией Рональд отметил эмоциональность матча и жертвенность команды, которая отдала все силы ради полуфинала.

При этом Куман отметил проблемы после пропущенного гола в первом тайме. Команда не могла найти свободное пространство на поле и теряла мяч.

"После того как мы пропустили, соперник стал доминировать еще больше. Тогда я понял, что нужна замена, чтобы выпустить Вегорста и использовать больше игроков на флангах для навесов", — отметил тренер.

Куман также признал, что Турция играла очень хорошо и сделала матч трудным для Нидерландов.

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