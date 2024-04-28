Куртуа може зіграти з Баварією в Лізі чемпіонів — бельгієць у заявці Реала

Воротар "Реала" Тібо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид

Мадридський "Реал" 30 квітня у Мюнхені зіграє перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти "Баварії". До цього матчу іспанський клуб підходить без травм.

У "Реалі" вже опублікували заявку на матч.

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Найбільшою новиною стало потрапляння в заявку на матч основного голкіпера Тібо Куртуа. Бельгієць пропускав сезон спочатку через розрив хрестоподібних зв'язок коліна, а потім через розрив меніска.

Воротарі: Куртуа, Лунін, Кепа.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсія, Рюдігер, Менді.

Півзахисники: Беллінгем, Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальос, Гулер.

Форварди: Вінісіус, Родріго, Хоселу, Браїм Діас.

Однак Куртуа вдалося не просто повернутись, а й набрати на тренуваннях гарну форму. Джерела в іспанських ЗМІ навіть зазначали, що Тібо зараз у хорошому стані.

Тож у матчі з "Баварією" Куртуа може зіграти у стартовому складі, а українець Андрій Лунін може сісти на лаву запасних.

Зазначимо, що Лунін також пропустив останній матч Ла-Ліги проти "Реал Сосьєдада". В основному складі вийшов Кепа Аррісабалага.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

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