Куртуа може зіграти з Баварією в Лізі чемпіонів — бельгієць у заявці Реала
Мадридський "Реал" 30 квітня у Мюнхені зіграє перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти "Баварії". До цього матчу іспанський клуб підходить без травм.
У "Реалі" вже опублікували заявку на матч.
🧤✖️🧤 #RMCity pic.twitter.com/rcj7F2JrRJ— Real Madrid CF (@realmadrid) April 27, 2024
Хто зіграє у "Реала"
Найбільшою новиною стало потрапляння в заявку на матч основного голкіпера Тібо Куртуа. Бельгієць пропускав сезон спочатку через розрив хрестоподібних зв'язок коліна, а потім через розрив меніска.
Воротарі: Куртуа, Лунін, Кепа.
Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсія, Рюдігер, Менді.
Півзахисники: Беллінгем, Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальос, Гулер.
Форварди: Вінісіус, Родріго, Хоселу, Браїм Діас.
Однак Куртуа вдалося не просто повернутись, а й набрати на тренуваннях гарну форму. Джерела в іспанських ЗМІ навіть зазначали, що Тібо зараз у хорошому стані.
Тож у матчі з "Баварією" Куртуа може зіграти у стартовому складі, а українець Андрій Лунін може сісти на лаву запасних.
Зазначимо, що Лунін також пропустив останній матч Ла-Ліги проти "Реал Сосьєдада". В основному складі вийшов Кепа Аррісабалага.
Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.
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