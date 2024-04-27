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Лунін розчарувався у рішеннях Анчелотті

27 квітня 2024 07:59
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Агабекян Карен
редактор
Лунін розчарувався у рішеннях Анчелотті
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: Reuters/Susana Vera
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін пропустив матч 33 туру чемпіонату Іспанії проти "Реал Сосьєдада". Головний тренер клубу Карло Анчелотті вирішив провести ротацію та випустив на поле Кепу Аррісабалагу.

Це рішення дуже не сподобалося Луніну та його агенту Жорже Мендесу, повідомив портал Realmadridexclusivo.

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Як відреагував Лунін на рішення Анчелотті

За інформацією джерела, Лунін залишився розчарований рішенням Анчелотті випустити у стартовому складі Аррісабалагу.

На думку українського воротаря та його агента, на "Реал" чекає дуже важливий матч півфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії" і перед ним ротація недоречна, оскільки воротареві потрібно відчувати активний ігровий тонус.

Джерело також наголосило, що після цього рішення Анчелотті Лунін віддаляється від продовження контракту з "Реалом".

Цього сезону Лунін у 28 матчах за "Реал" пропустив 25 голів і ще провів 12 "сухих" матчів.

Зараз Лунін і "Реал" мають проблему з продовженням контракту. Андрій запросив зарплату майже таку, як у Тібо Куртуа, а мадридці стільки не хочуть йому платити, оскільки вважають його дублером бельгійця, зарплата якого має бути невеликою.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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футбол
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
українські легіонери (футбол)

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