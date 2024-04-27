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Лунин разочаровался в решениях Анчелотти

27 апреля 2024 07:59
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Агабекян Карен
редактор
Лунин разочаровался в решениях Анчелотти
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: Reuters/Susana Vera
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустил матч 33-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада". Главный тренер клуба Карло Анчелотти решил провести ротацию и выпустил на поле Кепу Аррисабалагу.

Это решение сильно не понравилось Лунину и его агенту Жорже Мендесу, сообщил портал Realmadridexclusivo.

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Как отреагировал Лунин на решение Анчелотти

По информации источника, Лунин остался разочарован решением Анчелотти выпустить в стартовом составе Аррисабалагу.

По мнению украинского вратаря и его агента, "Реал" ждет очень важный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии" и перед ним ротация неуместна, поскольку вратарю нужно чувствовать активный игровой тонус.

Источник также отметил, что после этого решения Анчелотти Лунин отдаляется от продления контракта с "Реалом".

В текущем сезоне Лунин в 28 матчах за "Реал" пропустил 25 голов и еще провел 12 "сухих" матчей.

Сейчас у Лунина и "Реала" существует проблема с продлением контракта. Андрей запросил зарплату почти такую же как у Тибо Куртуа, а мадридцы столько не хотят ему платить, поскольку считают его дублером бельгийца, зарплата которого должна быть небольшой.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Мудриком заинтересовались известные клубы — "Челси" может продать игрока.

футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
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