Куртуа может сыграть с Баварией в Лиге чемпионов — бельгиец в заявке Реала
Мадридский "Реал" 30 апреля в Мюнхене сыграет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии". К этому матчу испанский клуб подходит без травм.
В "Реале" уже опубликовали заявку на матч.
🧤✖️🧤#RMCity pic.twitter.com/rcj7F2JrRJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2024
Кто сыграет у "Реала"
Самой большой новость стало попадание в заявку на матч основного голкипера Тибо Куртуа. Бельгиец пропускал сезон сначала из-за разрыва крестообразных связок колена, а затем из-за разрыва мениска.
Вратари: Куртуа, Лунин, Кепа.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди.
Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Себальос, Гулер.
Форварды: Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим Диас.
Однако Куртуа удалось не просто вернуться, но и набрать на тренировках хорошую форму. Источники в испанских СМИ даже отмечали, что Тибо сейчас в хорошем состоянии.
Поэтому в матче с "Баварией" Куртуа может сыграть в стартовом составе, а украинец Андрей Лунин может сесть на скамейку запасных.
Отметим, что Лунин также пропустил последний матч Ла Лиги против "Реал Сосьедада". В основном составе вышел Кепа Аррисабалага.
Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.
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