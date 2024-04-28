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Куртуа может сыграть с Баварией в Лиге чемпионов — бельгиец в заявке Реала

28 апреля 2024 17:47
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Агабекян Карен
редактор
Куртуа может сыграть с Баварией в Лиге чемпионов — бельгиец в заявке Реала
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Фото: "Реал" Мадрид
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Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" 30 апреля в Мюнхене сыграет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Баварии". К этому матчу испанский клуб подходит без травм.

В "Реале" уже опубликовали заявку на матч.

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Самой большой новость стало попадание в заявку на матч основного голкипера Тибо Куртуа. Бельгиец пропускал сезон сначала из-за разрыва крестообразных связок колена, а затем из-за разрыва мениска.

Вратари: Куртуа, Лунин, Кепа.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Себальос, Гулер.

Форварды: Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Однако Куртуа удалось не просто вернуться, но и набрать на тренировках хорошую форму. Источники в испанских СМИ даже отмечали, что Тибо сейчас в хорошем состоянии.

Поэтому в матче с "Баварией" Куртуа может сыграть в стартовом составе, а украинец Андрей Лунин может сесть на скамейку запасных.

Отметим, что Лунин также пропустил последний матч Ла Лиги против "Реал Сосьедада". В основном составе вышел Кепа Аррисабалага.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Бавария
Тибо Куртуа
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