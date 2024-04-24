Куртуа розповів, коли замінить Луніна у воротах Реала

Тібо Куртуа працює на тренуванні. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Голкіпер "Реала" Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після тяжкої травми. Конкурент Андрія Луніна не поспішає із поверненням на поле.

Бельгійський футболіст задоволений грою свого українського колеги, повідомляє Marca.

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Воротар мадридського "Реала" та збірної Бельгії Тібо Куртуа пропустив майже весь сезон 2023/2024 через кілька травм. Однак він не поспішає повертатися до складу "королівського клубу". Досвідчений 31-річний футболіст назвав причину, через яку не форсує відновлення.

Тібо Куртуа та Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Куртуа похвалив Луніна

Голкіпер зазначив, що йому подобається гра українця за "Реал" цього сезону. Після травми Куртуа Лунін виграв конкуренцію у Кепи за право виходити на поле в основному складі мадридців. Андрій не підвів іспанської команди й допоміг їй пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів.

"Лунін дійсно дуже хороший. Ворота "Реала" у повній безпеці, тож я не хвилююся за команду. Можу повністю зосередитися на одужанні", — заявив бельгієць.

Тібо Куртуа минулого літа порвав хрестоподібні зв'язки коліна, а посеред сезону травмував меніск. Він вирішив пропустити Євро-2024, аби повністю відновитись від пошкодження.

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