Куртуа розповів, коли замінить Луніна у воротах Реала
Голкіпер "Реала" Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після тяжкої травми. Конкурент Андрія Луніна не поспішає із поверненням на поле.
Бельгійський футболіст задоволений грою свого українського колеги, повідомляє Marca.
Воротар мадридського "Реала" та збірної Бельгії Тібо Куртуа пропустив майже весь сезон 2023/2024 через кілька травм. Однак він не поспішає повертатися до складу "королівського клубу". Досвідчений 31-річний футболіст назвав причину, через яку не форсує відновлення.
Куртуа похвалив Луніна
Голкіпер зазначив, що йому подобається гра українця за "Реал" цього сезону. Після травми Куртуа Лунін виграв конкуренцію у Кепи за право виходити на поле в основному складі мадридців. Андрій не підвів іспанської команди й допоміг їй пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів.
"Лунін дійсно дуже хороший. Ворота "Реала" у повній безпеці, тож я не хвилююся за команду. Можу повністю зосередитися на одужанні", — заявив бельгієць.
Тібо Куртуа минулого літа порвав хрестоподібні зв'язки коліна, а посеред сезону травмував меніск. Він вирішив пропустити Євро-2024, аби повністю відновитись від пошкодження.
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