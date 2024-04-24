Куртуа рассказал, когда заменит Лунина в воротах Реала

Тибо Куртуа работает на тренировке. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. Конкурент Андрея Лунина не спешит с возвращением на поле.

Бельгийский футболист доволен игрой своего украинского коллеги, сообщает Marca.

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Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа пропустил почти весь сезон 2023/2024 из-за нескольких травм. Однако он не спешит возвращаться в состав "королевского клуба". Опытный 31-летний футболист назвал причину, из-за которой не форсирует восстановление.

Тибо Куртуа и Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/thibautcourtois/

Куртуа похвалил Лунина

Голкипер отметил, что ему нравится игра украинца за "Реал" в этом сезоне. После травмы Куртуа Лунин выиграл конкуренцию у Кепы за право выходить на поле в основном составе мадридцев. Андрей не подвел испанскую команду и помог ей пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

"Лунин действительно очень хорош. Ворота "Реала" в полной безопасности, так что я не волнуюсь за команду. Могу полностью сосредоточиться на выздоровлении", — заявил бельгиец.

Тибо Куртуа прошлым летом порвал крестообразные связки колена, а посреди сезона травмировал мениск. Он решил пропустить Евро-2024, чтобы полностью восстановиться от повреждения.

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