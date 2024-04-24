Куртуа рассказал, когда заменит Лунина в воротах Реала
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. Конкурент Андрея Лунина не спешит с возвращением на поле.
Бельгийский футболист доволен игрой своего украинского коллеги, сообщает Marca.
Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа пропустил почти весь сезон 2023/2024 из-за нескольких травм. Однако он не спешит возвращаться в состав "королевского клуба". Опытный 31-летний футболист назвал причину, из-за которой не форсирует восстановление.
Куртуа похвалил Лунина
Голкипер отметил, что ему нравится игра украинца за "Реал" в этом сезоне. После травмы Куртуа Лунин выиграл конкуренцию у Кепы за право выходить на поле в основном составе мадридцев. Андрей не подвел испанскую команду и помог ей пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.
"Лунин действительно очень хорош. Ворота "Реала" в полной безопасности, так что я не волнуюсь за команду. Могу полностью сосредоточиться на выздоровлении", — заявил бельгиец.
Тибо Куртуа прошлым летом порвал крестообразные связки колена, а посреди сезона травмировал мениск. Он решил пропустить Евро-2024, чтобы полностью восстановиться от повреждения.
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