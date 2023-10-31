Квіткова відреагувала на нове фото дружини Зінченка

Влада Седан під час прогулянки. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Відома телеведуча та блогер Влада Зінченко показала нову фотографію. Дружина захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка позує у стильному вбранні на тлі мегаполіса.

Влада Зінченко поділилася незвичайним проханням, яке нещодавно отримала від уболівальника, на своїй сторінці в Instagram.

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Влада Зінченка нещодавно вдруге стала мамою, але при цьому продовжує вести активний спосіб життя. Молода жінка регулярно оновлює свою сторінку в соціальній мережі, поки її шанувальники сподіваються на відновлення блогерської діяльності та ведення тематичного каналу на YouTube.

Влада Седан у Лондоні. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Несподіване прохання від уболівальника

Дружина футболіста збірної України поділилася новою фотографією. У кадрі Влада задумливо позує на тлі міста, що видніється на горизонті. Вона одягнена у темний спортивний костюм та білі кросівки.

Під новою світлиною прихильниця сім'ї Зінченків залишила коментар з цікавим проханням.

"Даруйте, що турбую вас. Написала Олександру. І вам пишу з надією, що побачите моє повідомлення. Є дуже величезне прохання: чи не міг Олександр підписати для мого хрещеника м'яч? Він його кумир. Я готую подарунок Марку на день народження. Вже замовила в Англії футбольну форму. Була б вам неймовірно вдячна, якби ви попросили про це чоловіка", — написала мати юного вболівальника.

Та сама публікація Влади Зінченко. Скріншот instagram.com/v.lada_sedan/

Невідомо, чи Олександр Зінченко підписав подарунок для дитини. Натомість цю публікацію Влада прокоментувала відома представниця українського шоубізнесу Дар'я Квіткова.

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