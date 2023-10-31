Квиткова отреагировала на новое фото жены Зинченко
Известная телеведущая и блогер Влада Зинченко показала новую фотографию. Жена защитник лондонского "Арсенала" Александра Зинченко позирует в стильном наряде на фоне мегаполиса.
Влада Зинченко поделилась необычной просьбой, которую недавно получила от болельщика, на своей странице в Instagram.
Влада Зинченко не так давно во второй раз стала мамой, но при этом продолжает вести активный образ жизни. Молодая женщина регулярно обновляет свою страницу в социальной сети, пока ее поклонники надеются на возобновление блогерской деятельности и ведения тематического канала в YouTube.
Неожиданная просьба от болельщика
Супруга футболиста сборной Украины поделилась новой фотографией. В кадре Влада задумчиво позирует на фоне виднеющегося на горизонте города. Она одета в темный спортивный костюм и белые кроссовки.
Под новой фотографией поклонница семьи Зинченко оставила комментарий с интересной просьбой.
"Извините, что беспокою вас. Написала Александру. И вам пишу с надеждой, что увидите мое сообщение. Есть очень огромная просьба: не мог ли Александр подписать для моего крестника мяч? Он его кумир. Я готовлю подарок Марку на день рождения. Уже заказала в Англии футбольную форму. Была бы вам невероятно благодарна, если бы вы попросили об этом мужа", — написала мать юного болельщика.
Неизвестно, подписал ли Александр Зинченко подарок для ребенка. Зато эту публикацию Влады прокомментировала известная представительница украинского шоу-бизнеса Дарья Квиткова.
Напомним, бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь.
Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на Золотой мяч Месси.
Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол.
Бекхэм готовит для Месси вечеринку в честь восьмого Золотого мяча.
Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча.
Месси предсказывает Холанду и Мбаппе следующие Золотые мячи.
Читайте Новини.LIVE!