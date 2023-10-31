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Квиткова отреагировала на новое фото жены Зинченко

31 октября 2023 12:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Квиткова отреагировала на новое фото жены Зинченко
Влада Седан во время прогулки. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная телеведущая и блогер Влада Зинченко показала новую фотографию. Жена защитник лондонского "Арсенала" Александра Зинченко позирует в стильном наряде на фоне мегаполиса. 

Влада Зинченко поделилась необычной просьбой, которую недавно получила от болельщика, на своей странице в Instagram

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Влада Зинченко не так давно во второй раз стала мамой, но при этом продолжает вести активный образ жизни. Молодая женщина регулярно обновляет свою страницу в социальной сети, пока ее поклонники надеются на возобновление блогерской деятельности и ведения тематического канала в YouTube. 

Влада Седан
Влада Седан в Лондоне. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Неожиданная просьба от болельщика

Супруга футболиста сборной Украины поделилась новой фотографией. В кадре Влада задумчиво позирует на фоне виднеющегося на горизонте города. Она одета в темный спортивный костюм и белые кроссовки. 

Под новой фотографией поклонница семьи Зинченко оставила комментарий с интересной просьбой. 

"Извините, что беспокою вас. Написала Александру. И вам пишу с надеждой, что увидите мое сообщение. Есть очень огромная просьба: не мог ли Александр подписать для моего крестника мяч? Он его кумир. Я готовлю подарок Марку на день рождения. Уже заказала в Англии футбольную форму. Была бы вам невероятно благодарна, если бы вы попросили об этом мужа", — написала мать юного болельщика. 

Влада Седан
Та самая публикация Влады Зинченко. Скриншот instagram.com/v.lada_sedan/

Неизвестно, подписал ли Александр Зинченко подарок для ребенка. Зато эту публикацию Влады прокомментировала известная представительница украинского шоу-бизнеса Дарья Квиткова. 

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