Легендарний співробітник Хмельницької АЕС Жох виграв топовий турнір з армрестлінгу

Український армреслер Олег Жох. Фото: скриншот

Легендарний український армрестлер Олег Жох переміг на турнірі East vs West 11. Багаторазовий чемпіон світу виступає у середній ваговій категорії.

Турнір, де виграв українець, відбувся у Стамбулі (Туреччина), повідомив портал Новини.LIVE.

Чергова перемога Олега Жоха

31-річний українець продовжує вражати світові арени у світі армрестлінгу. Цього разу в Туреччині Жох у фіналі середньої вагової категорії переміг 19-річного грузина Автанділа Тутберідзе.

Варто зазначити, що Жох є одним із найвідоміших українських армрестлерів. У нього десятки перемог на чемпіонатах світу, але у 2018 році кар'єра Олега опинилася під загрозою після трагічної автомобільної аварії. У ДТП загинув батько спортсмена, найтитулованіший український армрестлер в історії Андрій Пушкар, а сам Олег отримав численні переломи, включаючи руки.

Жоху вдалося поступово відновитися, і якщо в 2022 році в Стамбулі він став другим, то у 2024-му виборов перемогу.

Цікаво, що після трагедії та відновлення після ДТП Жох також почав працювати на Хмельницькій АЕС.

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