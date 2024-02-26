Легендарный сотрудник Хмельницкой АЭС Жох выиграл топовый турнир по армрестлингу

Украинский армреслер Олег Жох. Фото: скриншот

Легендарный украинский армрестлер Олег Жох победил на турнире East vs West 11. Многократный чемпион мира выступает в средней весовой категории.

Турнир, где выиграл украинец, прошел в Стамбуле (Турция), сообщил портал Новини.LIVE.

Очередная победа Олега Жоха

31-летний украинец продолжает поражать мировые арены в мире армрестлинга. В этот раз в Турции Жох в финале средней весовой категории победил 19-летнего грузина Автандила Тутберидзе.

Стоит отметить, что Жох является одним из самых известных украинских армрестлеров. У него десятки побед на чемпионатах мира, но в 2018-м карьера Олега оказалась под угрозой после трагической автомобильной аварии. В ДТП погиб отец спортсмена, самый титулованный украинский армрестлер в истории Андрей Пушкарь, а сам Олег получил многочисленные переломы, включая руки.

Жоху удалось постепенно восстановиться, и если в 2022 году в Стамбуле он стал вторым, то в 2024-м одержал победу.

Интересно, что после трагедии и возобновления после ДТП, Жох также начал работать на Хмельницкой АЭС.

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