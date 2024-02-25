Верняев и Ковтун получили награды на Чемпионате мира по спортивной гимнастике

Верняев и Ковтун на пьедестале. Фото: Twitter/maple_maple555

Украинские гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев получили 2 награды на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике. Соревнования под названием Turnier der Meister прошли в немецком Котбусе.

Об этом сообщил НОК Украины, передает Новини.LIVE.

Как и на предыдущем этапе в Каире, в тройку призеров в упражнениях на параллельных брусьях вошли два украинских спортсмена.

Вторую неделю подряд Илья Ковтун добывает золото, а серебряным призером снова стал Олег Верняев.

Верняев проиграл Ковтуну одну десятую

Ковтун, являющийся действующим чемпионом Европы на этом снаряде, получил за свое выступление в Котбусе отметку 15,266.

Лишь одну десятую (15.166) уступил коллеге из сборной олимпийский чемпион Олег Верняев. Больше никто из финалистов не смог получить отметку выше 15 баллов.

Третье место занял Расулион Абдулрахим из Узбекистана с показателем 14.766.

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