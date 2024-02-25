Верняєв та Ковтун здобули нагороди на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв здобули 2 нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики. Змагання під назвою Turnier der Meister відбулися у німецькому Котбусі.
Про це повідомив НОК України, передає Новини.LIVE.
Як і на попередньому етапі в Каїрі, до трійки призерів у вправах на паралельних брусах увійшли два українські спортсмени.
Другий тиждень поспіль Ілля Ковтун здобуває золото, а срібним призером знову став Олег Верняєв.
Верняєв програв Ковтуну одну десяту
Ковтун, який є чинним чемпіоном Європи на цьому снаряді, отримав за свій виступ у Котбусі оцінку 15,266.
Лише одну десяту (15.166) поступився колезі зі збірної олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Більше ніхто з фіналістів не зміг здобути позначку вище 15 балів.
Третє місце посів Расуліон Абдулрахімов з Узбекистану з показником 14.766.
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