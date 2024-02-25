Верняєв та Ковтун здобули нагороди на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

Верняєв та Ковтун на п'єдесталі. Фото: Twitter/maple_maple555

Українські гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв здобули 2 нагороди на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики. Змагання під назвою Turnier der Meister відбулися у німецькому Котбусі.

Про це повідомив НОК України, передає Новини.LIVE.

Як і на попередньому етапі в Каїрі, до трійки призерів у вправах на паралельних брусах увійшли два українські спортсмени.

Другий тиждень поспіль Ілля Ковтун здобуває золото, а срібним призером знову став Олег Верняєв.

Верняєв програв Ковтуну одну десяту

Ковтун, який є чинним чемпіоном Європи на цьому снаряді, отримав за свій виступ у Котбусі оцінку 15,266.

Лише одну десяту (15.166) поступився колезі зі збірної олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Більше ніхто з фіналістів не зміг здобути позначку вище 15 балів.

Третє місце посів Расуліон Абдулрахімов з Узбекистану з показником 14.766.

Нагадаємо, бразильський форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

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