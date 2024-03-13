Легенду MMA госпіталізували після героїчного вчинку

Колишній чемпіон UFC Марк Коулмен. Фото: instagram.com/markcolemanufc/

Колишній боєць UFC та Rizin, американець Марк Коулмен здійснив героїчний вчинок — врятував людей із пожежі. Цими постраждалими були його літні батьки.

Після порятунку батьків Коулмена було госпіталізовано, повідомляє MMA Fighting.

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За інформацією поліції, у будинку батьків 59-річного першого чемпіона в історії UFC спалахнула пожежа.

Марк по черзі виніс батьків із палаючого будинку. Однак, коли він вирушив у будинок за своїм собакою, то сильно отруївся димом.

Госпіталізувати колишнього бійця довелося на гелікоптері. Своєчасна допомога допомогла йому вижити.

Також у поліції зазначили, що будинок батьків Коулмена повністю згорів.

За свою бійцівську кар'єру Коулмен виграв 16 поєдинків та десять разів програв. Ветеран перемагав таких зірок, як Дон Фрай, Ден Северн, Педро Різо, Набухіко Такада, Маурісіо Руа та Стефен Боннар. Перемагали його також легенди: Федір Ємеляненко, Мірко Філіпович, Антоніо Ногейра та Ренді Кутюр, проти якого він провів крайній бій у 2010 році.

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