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Макгрегор у головних ролях — вийшов трейлер рімейку бойовика 80-х

25 січня 2024 22:02
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Макгрегор у головних ролях — вийшов трейлер рімейку бойовика 80-х
Джейк Джілленхол та Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У мережі з'явився трейлер рімейку фільму 1989 року "Будинок біля дороги". Порівняно з початковою версією, стрічка 2024-го буде тісно пов'язана з UFC.

Роль головного антигероя дісталася зірці UFC Конору Макгрегору, повідомив портал Новини.LIVE.

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A post shared by Prime Video (@primevideo)

Про що фільм "Будинок біля дороги"

У версії 1989-го роль головного персонажа Джеймса Далтона зіграв Патрік Суейзі. У тому фільмі Далтон був професійним управителем придорожнього бару, якому довелося протистояти місцевому криміналітету.

У рімейку Джеймс Далтон, якого зіграв Джейк Джілленхол, став колишнім бійцем UFC на спаді як у спортивній формі, так і в житті.

Від безвиході герой Джілленхола погодився працювати вишибалою в придорожньому клубі у Флорида-Кис. У цьому фільмі йому довелося протистояти місцевим рекетирам та персонажу Макгрегора.

Прем’єра фільму відбудеться 21 березня.

Зазначимо, що Макгрегор вперше зніметься у художньому фільмі. Раніше Конор принципово відмовлявся від ролей, віддаючи перевагу кар'єрі у спорті та бізнесі.

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