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Макгрегор в главных ролях — вышел трейлер римейка боевика 80-х

25 января 2024 22:02
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Агабекян Карен
редактор
Макгрегор в главных ролях — вышел трейлер римейка боевика 80-х
Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В сети появился трейлер римейка фильма 1989 года "Дом у дороги". В сравнение с изначальной версией, лента 2024 года будет тесно связана с UFC.

Роль главного антигероя досталась звезде UFC Конору Макгрегору, сообщил портал Новини.LIVE.

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О чем фильм "Дом у дороги"

В версии 1989 года роль главного персонажа Джеймса Далтона сыграл Патрик Суэйзи. В том фильме Далтон был профессиональным управляющим придорожного бара, которому пришлось противостоять местному криминалитету.

В римейке Джеймс Далтон, которого сыграл Джейк Джилленхол, стал бывшим бойцом UFC на спаде как в спортивной форме, так и в жизни.

От безысходности герой Джилленхола согласился на работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. В этом фильме ему пришлось противостоять местным рекетирам и персонажу Макгрегора.

Премьера фильма состоится 21 марта.

Отметим, что Макгрегор впервые снимется в художественном фильме. Ранее Конор принципиально отказывался от ролей, отдавая предпочтение карьере в спорте и бизнесе.

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