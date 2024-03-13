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Легенду MMA госпитализировали после героического поступка

13 марта 2024 15:33
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Агабекян Карен
редактор
Легенду MMA госпитализировали после героического поступка
Бывший чемпион UFC Марк Коулмэн. Фото: instagram.com/markcolemanufc/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший боец UFC и Rizin, американец Марк Коулмэн совершил героический поступок — спас людей из пожара. Этими пострадавшими были его пожилые родители.

После спасения родителей Коулмэн был госпитализирован, сообщает MMA Fighting.

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По информации полиции, в доме родителей 59-летнего первого чемпиона в истории UFC вспыхнул пожар.

Марк по очереди вынес родителей из горящего дома. Однако, когда он отправился в здание за своей собакой, то сильно отравился дымом.

Госпитализировать бывшего бойца пришлось на вертолете. Своевременная помощь помогла ему выжить.

Также в полиции отметили, что дом родителей Коулмэна полностью сгорел.

За свою бойцовскую карьеру Коулмэн выиграл 16 поединков и десять раз проиграл. Ветеран побеждал таких звезд как Дон Фрай, Дэн Северн, Педро Ризо, Набухико Такада, Маурисио Руа и Стефен Боннар. Побеждали его также легенды: Федор Емельяненко, Мирко Филипович, Антонио Ногейра и Рэнди Кутюр, против которого он провел крайний бой в 2010 году.

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