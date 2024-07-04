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Леоненко знову жорстоко розкритикував Мудрика — у чому причина

4 липня 2024 18:02
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Віктор Леоненко розкритикував гру Мудрика на Євро-2024 та розовів, що думає про склад на Олімпіаду-2024
Віктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко та київського "Динамо" жорстко розкритикував рішення деяких клубів не відпускати своїх гравців для участі в Олімпіаді-2024. Крім цього він заявив, що Мудрик не задовільно проявив себе на Євро-2024. 

Про це пише видання tribuna.com.

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За його словами, олімпійська збірна не отримала кращих гравців для участі в Олімпіаді-2024 через рішення декількох тренерів.

"Це залежить від клубів та їхніх тренерів, які відповідають за результат. Тим більше Трубін добре зіграв на Євро, "Бенфіка" не хоче ним ризикувати.  Чому Отаменді відпустили? Може, Мессі подзвонив і домовився. Шевченко, напевно, Рую Кошті не додзвонився", — каже він. 

Михайло Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Також він прокоментував участь Михайла Мудрика в Олімпійських іграх.

"Ось Мудрика на місці "Челсі", дивлячись, як він грає, я б відпустив на Олімпіаду, і ще б доплатив", — заявив Леоненко.

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УАФ Динамо Михайло Мудрик Олімпіада-2024 Руслан Ротань Віктор Леоненко

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