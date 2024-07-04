Віктор Леоненко розкритикував гру Мудрика на Євро-2024 та розовів, що думає про склад на Олімпіаду-2024

Віктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev

Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко та київського "Динамо" жорстко розкритикував рішення деяких клубів не відпускати своїх гравців для участі в Олімпіаді-2024. Крім цього він заявив, що Мудрик не задовільно проявив себе на Євро-2024.

Про це пише видання tribuna.com.

Читайте також:

Леоненко висловився про гру Мудрика

За його словами, олімпійська збірна не отримала кращих гравців для участі в Олімпіаді-2024 через рішення декількох тренерів.

"Це залежить від клубів та їхніх тренерів, які відповідають за результат. Тим більше Трубін добре зіграв на Євро, "Бенфіка" не хоче ним ризикувати. Чому Отаменді відпустили? Може, Мессі подзвонив і домовився. Шевченко, напевно, Рую Кошті не додзвонився", — каже він.

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Також він прокоментував участь Михайла Мудрика в Олімпійських іграх.

"Ось Мудрика на місці "Челсі", дивлячись, як він грає, я б відпустив на Олімпіаду, і ще б доплатив", — заявив Леоненко.

Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів.

Футболіст "Шахтаря" стає зіркою в американській MSL — гравець забиває гол за голом.

Кварацхелія готується підписати контракт із "ПСЖ" — що відомо.

"Динамо" продасть двох гравців до Польщі та Туреччини — про кого йдеться.