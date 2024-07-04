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Леоненко снова жестоко раскритиковал Мудрика — в чем причина

4 июля 2024 18:02
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Виктор Леоненко подверг критике игру Мудрика на Евро-2024 и розовел, что думает о составе на Олимпиаду-2024
Виктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко и киевского "Динамо" жестко раскритиковал решение некоторых клубов не отпускать своих игроков для участия в Олимпиаде-2024. Кроме этого, он заявил, что Мудрик неудовлетворительно проявил себя на Евро-2024.

Об этом пишет издание tribuna.com.

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По его словам, олимпийская сборная не получила лучших игроков для участия в Олимпиаде-2024 из-за решения нескольких тренеров.

"Это зависит от клубов и их тренеров, отвечающих за результат. Тем более Трубин хорошо сыграл на Евро, "Бенфика" не хочет им рисковать. Почему Отаменди отпустили? Может, Месси позвонил и договорился. Шевченко, наверное, Рую Кошти не дозвонился", — говорит он.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Также он прокомментировал участие Михаила Мудрика в Олимпийских играх.

"Вот Мудрика на месте "Челси", глядя, как он играет, я бы отпустил на Олимпиаду, и еще бы доплатил", — заявил Леоненко.

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

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УАФ Динамо Михаил Мудрик Олимпиада-2024 Руслан Ротань Виктор Леоненко

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