Виктор Леоненко подверг критике игру Мудрика на Евро-2024 и розовел, что думает о составе на Олимпиаду-2024

Виктор Леоненко. Фото: dynamo.kiev

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко и киевского "Динамо" жестко раскритиковал решение некоторых клубов не отпускать своих игроков для участия в Олимпиаде-2024. Кроме этого, он заявил, что Мудрик неудовлетворительно проявил себя на Евро-2024.

Об этом пишет издание tribuna.com.

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По его словам, олимпийская сборная не получила лучших игроков для участия в Олимпиаде-2024 из-за решения нескольких тренеров.

"Это зависит от клубов и их тренеров, отвечающих за результат. Тем более Трубин хорошо сыграл на Евро, "Бенфика" не хочет им рисковать. Почему Отаменди отпустили? Может, Месси позвонил и договорился. Шевченко, наверное, Рую Кошти не дозвонился", — говорит он.

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Также он прокомментировал участие Михаила Мудрика в Олимпийских играх.

"Вот Мудрика на месте "Челси", глядя, как он играет, я бы отпустил на Олимпиаду, и еще бы доплатил", — заявил Леоненко.

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