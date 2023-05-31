Леся Цуренко жорстко розкритикувала керівництво WTA

Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Українська тенісистка Леся Цуренко вкрай незадоволена керівництвом WTA-Туру через інцидент з Мартою Костюк. Спортсменка звинуватила асоціацію у бездіяльності.

Про це вона заявила в інтерв'ю Tribuna.ua.

Читайте також:

Цуренко не розуміє керівників WTA

Леся Цуренко обурюється, що українські тенісистки відчувають несправедливість на турнірах, а керівництво WTA-Туру нічого не робить, аби змінити ситуацію.

Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

"Вони цим шумом прикриваються, бо нічого не роблять. Адже ми не просто так не задоволені. Дуже дивуюся, чому у багатьох людей таке відчуття, що ми з порожнього місця обурюємось. Тому багато причин. Ми відчуваємо несправедливість, ми маємо щось із цим зробити, бо це неприємно по-людськи.

Нам неприємно чути усі ці негативні речі про нас. Коли почалася війна, я не могла зрозуміти, що взагалі роблю на кортах. Вдома — війна, а життя продовжується.

Потім я зрозуміла, що це нормально. І сама пережила цю трансформацію. Я зрозуміла, що можу зробити щось для допомоги Україні. Тому я залишилась у Турі", — заявила Цуренко.

Спортсменка не очікувала, що трибуни настільки негативно відреагують на те, що Марта Костюк не потиснула руку Аріні Соболенко.

"Все, що сталося із Мартою, було для мене шоком. Я не очікувала, що вона може одержати реакцію від глядачів. А це наслідок цього шуму, що просто прикриває бездіяльність. Ось для мене, як для тенісистки з України, не було зроблено нічого", — зазначила Леся.

Трибуни освистали українську тенісистку Марту Костюк після того, як вона відмовилась потиснути руку білоруській спортсменці Аріні Соболенко у першому раунді Ролан Гаррос 2023.

Нагадаємо, "Челсі" вже шукає новий клуб для Михайла Мудрика.

Джокович постраждав у Косово: спортсмену "виправлять" обличчя.

"Севілья" проти "Роми": ставки та прогнози на фінал Ліги Європи.

Дружина Олександра Усика показала романтичне побачення із боксером.

Дружина Олександра Зінченка показала зворушливе сімейне фото.

Тенісистка Ангеліна Калініна пояснила, чому не виступає за збірну України.