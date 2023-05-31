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Леся Цуренко жорстко розкритикувала керівництво WTA

31 травня 2023 17:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Леся Цуренко жорстко розкритикувала керівництво WTA
Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська тенісистка Леся Цуренко вкрай незадоволена керівництвом WTA-Туру через інцидент з Мартою Костюк. Спортсменка звинуватила асоціацію у бездіяльності. 

Про це вона заявила в інтерв'ю Tribuna.ua. 

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Леся Цуренко обурюється, що українські тенісистки відчувають несправедливість на турнірах, а керівництво WTA-Туру нічого не робить, аби змінити ситуацію. 

Цуренко
Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

"Вони цим шумом прикриваються, бо нічого не роблять. Адже ми не просто так не задоволені. Дуже дивуюся, чому у багатьох людей таке відчуття, що ми з порожнього місця обурюємось. Тому багато причин. Ми відчуваємо несправедливість, ми маємо щось із цим зробити, бо це неприємно по-людськи.

Нам неприємно чути усі ці негативні речі про нас. Коли почалася війна, я не могла зрозуміти, що взагалі роблю на кортах. Вдома — війна, а життя продовжується.

Потім я зрозуміла, що це нормально. І сама пережила цю трансформацію. Я зрозуміла, що можу зробити щось для допомоги Україні. Тому я залишилась у Турі", — заявила Цуренко. 

Спортсменка не очікувала, що трибуни настільки негативно відреагують на те, що Марта Костюк не потиснула руку Аріні Соболенко. 

"Все, що сталося із Мартою, було для мене шоком. Я не очікувала, що вона може одержати реакцію від глядачів. А це наслідок цього шуму, що просто прикриває бездіяльність. Ось для мене, як для тенісистки з України, не було зроблено нічого", — зазначила Леся. 

Трибуни освистали українську тенісистку Марту Костюк після того, як вона відмовилась потиснути руку білоруській спортсменці Аріні Соболенко у першому раунді Ролан Гаррос 2023.  

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