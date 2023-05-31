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Серхіо Ріко на межі життя і смерті: дружина воротаря виклала зворушливий допис

31 травня 2023 16:38
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Серхіо Ріко на межі життя і смерті: дружина воротаря виклала зворушливий допис
Голкіпер "ПСЖ" Серхіо Ріко. Фото: Instagram/sergioricogonzalez1
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Воротар французького "ПСЖ" Серхіо Ріко продовжує боротися за життя після падіння з коня. Трагічна подія сталася минулої неділі. Тим часом дружина футболіста поділилася новою інформацією про ситуацію з чоловіком.  

Доволі моторошну публікацію вона розмістила у себе в Instagram. 

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Ріко у надважкому стані 

Минулої неділі воротар "ПСЖ" Серхіо Ріко впав з коня й отримав декілька ударів копитом у голову. Футболіст був терміново доставлений у реанімацію. Його стан розцінюється, як дуже важкий.

Одразу після інциденту лікарі повідомили, що найбличжі 48 годин будуть вирішальними для голкіпера. Відомо також, що у Серхіо стався крововилив у мозок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дружина Ріко подякувала усім за підтримку у той трагічний день, а 30 травня на її сторінці в Instagram з'явився новий допис з моторошними словами.  

Альба Сілва виклала весільну світлину з чоловіком у чорно-білих тонах. 

"Не залишай мене одну, кохання моє, бо клянуся, я не зможу і не знаю, як жити без тебе. Ми чекаємо на тебе, моє життя, ми тебе дуже любимо", — написала жінка.

29-річний Серхіо Ріко став гравцем "ПСЖ" у 2020 році на повноцінній основі. До цього він рік виступав у французькому клібу на правах оренди. За цей час іспанець встиг зіграти за парижан 29 матчів. 

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