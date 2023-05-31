Серхіо Ріко на межі життя і смерті: дружина воротаря виклала зворушливий допис

Голкіпер "ПСЖ" Серхіо Ріко. Фото: Instagram/sergioricogonzalez1

Воротар французького "ПСЖ" Серхіо Ріко продовжує боротися за життя після падіння з коня. Трагічна подія сталася минулої неділі. Тим часом дружина футболіста поділилася новою інформацією про ситуацію з чоловіком.

Доволі моторошну публікацію вона розмістила у себе в Instagram.

Читайте також:

Ріко у надважкому стані

Минулої неділі воротар "ПСЖ" Серхіо Ріко впав з коня й отримав декілька ударів копитом у голову. Футболіст був терміново доставлений у реанімацію. Його стан розцінюється, як дуже важкий.

Одразу після інциденту лікарі повідомили, що найбличжі 48 годин будуть вирішальними для голкіпера. Відомо також, що у Серхіо стався крововилив у мозок.

Дружина Ріко подякувала усім за підтримку у той трагічний день, а 30 травня на її сторінці в Instagram з'явився новий допис з моторошними словами.

Альба Сілва виклала весільну світлину з чоловіком у чорно-білих тонах.

"Не залишай мене одну, кохання моє, бо клянуся, я не зможу і не знаю, як жити без тебе. Ми чекаємо на тебе, моє життя, ми тебе дуже любимо", — написала жінка.

29-річний Серхіо Ріко став гравцем "ПСЖ" у 2020 році на повноцінній основі. До цього він рік виступав у французькому клібу на правах оренди. За цей час іспанець встиг зіграти за парижан 29 матчів.

Нагадаємо, "Челсі" вже шукає новий клуб для Михайла Мудрика.

"Севілья" проти "Роми": ставки та прогнози на фінал Ліги Європи.

Дружина Олександра Усика показала романтичне побачення із боксером.

Дружина Олександра Зінченка показала зворушливе сімейне фото.

Аргентинець Ліонель Мессі не поїде до "Барселони" і вибере інший клуб.

Тенісистка Ангеліна Калініна пояснила, чому не виступає за збірну України.