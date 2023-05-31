Серхио Рико на грани жизни и смерти: жена вратаря выложила трогательный пост

Голкипер "ПСЖ" Серхио Рико. Фото: Instagram/sergioricogonzalez1

Вратарь французского "ПСЖ" Серхио Рико продолжает бороться за жизнь после падения с лошади. Трагическое событие произошло в минувшее воскресенье. Тем временем жена футболиста поделилась новой информацией о ситуации с мужем.

Довольно трогательную публикацию она разместила у себя в Instagram.

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Рико в очень тяжелом состоянии

В минувшее воскресенье вратарь "ПСЖ" Серхио Рико упал с лошади и получил несколько ударов копытом в голову. Футболист был срочно доставлен в реанимацию. Его состояние расценивается как очень тяжелое.

Сразу после инцидента врачи сообщили, что ближайшие 48 часов будут решающими для голкипера. Известно также, что у Серхио произошло кровоизлияние в мозг.

Жена Рико поблагодарила всех за поддержку в тот трагический день, а 30 мая на ее странице в Instagram появилось новое сообщение с цепляющими словами.

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"Не оставляй меня одну, любовь моя, потому что клянусь, я не смогу и не знаю, как жить без тебя. Мы ждем тебя, моя жизнь, мы тебя очень любим", — написала женщина.

29-летний Серхио Рико стал игроком "ПСЖ" в 2020 году на полноценной основе. До этого он год выступал во французском клибе на правах аренды. За это время испанец успел сыграть за парижан 29 матчей.

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