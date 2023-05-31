Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Леся Цуренко жестко раскритиковала руководство WTA arrow

Леся Цуренко жестко раскритиковала руководство WTA

31 мая 2023 17:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Леся Цуренко жестко раскритиковала руководство WTA
Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинская теннисистка Леся Цуренко крайне недовольна руководством WTA-Тура из-за инцидента с Мартой Костюк. Спортсменка обвинила ассоциацию в бездействии.

Об этом она заявила в интервью Tribuna.ua.

Читайте также:

Цуренко не понимает руководителей WTA

Леся Цуренко возмущается, что украинские теннисистки испытывают несправедливость на турнирах, а руководство WTA-Тура ничего не делает, чтобы изменить ситуацию.

Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

"Они этим шумом прикрываются, потому что ничего не делают. Мы ведь не просто так не удовлетворены. Очень удивляюсь, почему у многих людей такое ощущение, что мы с пустого места возмущаемся. Этому есть много причин. Мы чувствуем несправедливость, мы должны что-то с этим сделать, потому что это неприятно по-человечески.

Нам неприятно слышать все эти негативные вещи о нас. Когда началась война, я не могла понять, что вообще делаю на кортах. Дома — война, а жизнь продолжается.

Потом я поняла, что это нормально. И сама пережила эту трансформацию. Я поняла, что могу сделать что-нибудь для помощи Украине. Поэтому я осталась в Туре", — заявила Цуренко.

Спортсменка не ожидала, что трибуны настолько негативно отреагируют на то, что Марта Костюк не пожала руку Арине Соболенко.

"Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком. Я не ожидала, что она может получить реакцию от зрителей. А это следствие этого шума, просто прикрывающего бездействие. Вот для меня, как для теннисистки из Украины, не было сделано ничего ", — отметила Леся.

Трибуны освистали украинскую теннисистку Марту Костюк после того, как она отказалась пожать руку беларуской спортсменке Арине Соболенко в первом раунде Ролан Гаррос 2023.

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика .

Джокович пострадал в Косово : спортсмену "исправят" лицо.

"Севилья" против "Ромы": ставки и прогнозы на финал Лиги Европы.

Жена Александра Усика показала романтическое свидание с боксером.

Жена Александра Зинченко показала трогательное семейное фото.

Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас