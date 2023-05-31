Леся Цуренко жестко раскритиковала руководство WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

Украинская теннисистка Леся Цуренко крайне недовольна руководством WTA-Тура из-за инцидента с Мартой Костюк. Спортсменка обвинила ассоциацию в бездействии.

Об этом она заявила в интервью Tribuna.ua.

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Леся Цуренко возмущается, что украинские теннисистки испытывают несправедливость на турнирах, а руководство WTA-Тура ничего не делает, чтобы изменить ситуацию.

Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: Instagram/lesiatsurenko

"Они этим шумом прикрываются, потому что ничего не делают. Мы ведь не просто так не удовлетворены. Очень удивляюсь, почему у многих людей такое ощущение, что мы с пустого места возмущаемся. Этому есть много причин. Мы чувствуем несправедливость, мы должны что-то с этим сделать, потому что это неприятно по-человечески.

Нам неприятно слышать все эти негативные вещи о нас. Когда началась война, я не могла понять, что вообще делаю на кортах. Дома — война, а жизнь продолжается.

Потом я поняла, что это нормально. И сама пережила эту трансформацию. Я поняла, что могу сделать что-нибудь для помощи Украине. Поэтому я осталась в Туре", — заявила Цуренко.

Спортсменка не ожидала, что трибуны настолько негативно отреагируют на то, что Марта Костюк не пожала руку Арине Соболенко.

"Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком. Я не ожидала, что она может получить реакцию от зрителей. А это следствие этого шума, просто прикрывающего бездействие. Вот для меня, как для теннисистки из Украины, не было сделано ничего ", — отметила Леся.

Трибуны освистали украинскую теннисистку Марту Костюк после того, как она отказалась пожать руку беларуской спортсменке Арине Соболенко в первом раунде Ролан Гаррос 2023.

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