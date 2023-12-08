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Левандовський поділився планами та назвав головних талантів Барселони

8 грудня 2023 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Левандовський поділився планами та назвав головних талантів Барселони
Левандовський у матчі з "Атлетіко". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Польщі та каталонської "Барселони" Роберт Левандовський прокоментував можливість завершення кар'єри у найближчому майбутньому. Футболіст не виключає того, що працюватиме тренером.

Також Левандовський розповів про найталановитіших молодих гравців "Барселони", повідомляє Marca.

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Роберт Левандовський залишається головною зіркою "блаугранас" в атаці. Цього сезону 35-річний футболіст забив вісім голів і зробив чотири результативні передачі у сімнадцяти поєдинках.

Роберт Левандовський
Роберт Левандовський виборює м'яч у повітрі. Фото: REUTERS/Albert Gea

Контракт форварда з "Барселоною" діє до літа 2026 року, проте він уже почав замислюватись про майбутнє. Левандовський визнав, що йому буде важко жити без футболу. Роберт поки що не бачить себе в ролі тренера, оскільки розуміє, що не готовий до цього. Однак він не виключає, що через п'ять або шість років скучить за футболом і буде готовий повернутися в гру як тренер.

Молоді зірки "Барселони"

Роберт Левандовський назвав футболістів каталонського клубу, які незабаром можуть стати зірками світового футболу. У команді багато таких гравців. Польський форвард виділив Педрі (21 рік), Гаві (19 років), Ямала (16 років) та Ферміна (20 років).

"Вони неймовірно талановиті та дуже важливі для "Барселони". Тренерському штабу необхідно дотримуватися балансу між тим, щоб іноді стримувати молодих футболістів, а іноді давати їм додатковий імпульс. Це хлопці звикли до тиску. Вони амбітні й хочуть здивувати світ футболу", — розповів Роберт Левандовський.

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