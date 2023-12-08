Левандовский поделился планами и назвал главные таланты Барселоны

Левандовский в матче с "Атлетико". Фото: REUTERS/Albert Gea

Форвард сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский прокомментировал возможность завершения карьеры в скором будущем. Футболист не исключает того, что будет работать тренером.

Также Левандовский рассказал о самых талантливых молодых игроках "Барселоны", сообщает Marca.

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Роберт Левандовский остается главной звездой "блаугранас" в атаке. В этом сезоне 35-летний футболист забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в семнадцати поединках.

Роберт Левандовский борется за мяч в воздухе. Фото: REUTERS/Albert Gea

Контракт форварда с "Барселоной" действует до лета 2026 года, однако он уже начал задумываться о будущем. Левандовский признал, что ему будет сложно жить без футбола. Роберт пока не видит себя в роли тренера, поскольку понимает, что не готов к этому. Однако он не исключает, что через пять или шесть лет соскучится по футболу и будет готов вернуться в игру в качестве тренера.

Молодые звезды "Барселоны"

Роберт Левандовский назвал футболистов каталонского клуба, которые в скором будущем могут стать звездами мирового футбола. В команде немало таких игроков. Польский форвард выделил Педри (21 год), Гави (19 лет), Ямала (16 лет) и Фермина (20 лет).

"Они невероятно талантливы и очень важны для "Барселоны". Тренерскому штабу необходимо соблюдать баланс между тем, чтобы иногда сдерживать молодых футболистов, а иногда давать им дополнительный импульс. Эти ребята привыкли к давлению. Они амбициозны и хотят удивить мир футбола", — рассказал Роберт Левандовский.

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