Лідер "Інтера" може перейти в клуб із Саудівської Аравії

Лаутаро Мартінес святкує гол. Фото: instagram.com/lautaromartinez/

Цього літа клуби із Саудівської Аравії придбали вже чимало зірок світового футболу. Останнім часом йдеться не лише про вікових футболістів, а й про гравців у розквіті сил.

Новачком одного із саудівських клубів може стати Лаутаро Мартінес, повідомляє TyC Sports.

Читайте також:

Капітан міланського "Інтера" Лаутаро Мартінес отримав запрошення продовжити кар'єру у Саудівській Аравії. Клуб, назва якого не розголошується, зробив аргентинському футболістові щедру пропозицію.

Чи піде Лаутаро з "Інтера"?

Минулий сезон вийшов дуже вдалим для Лаутаро Мартінеса. Він став чемпіоном світу-2022 у складі збірної Аргентини, завоював з "Інтером" Кубок Італії та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. У Серії А форвард забив 21 м'яч та зробив шість результативних передач.

Лаутаро Мартінес у матчі за "Інтер". Фото: instagram.com/lautaromartinez/

Тиждень тому аргентинський футболіст отримав пропозицію із Саудівської Аравії. Він може підписати контракт на чотири роки з одним із місцевих клубів. Зарплата Лаутаро Мартінеса становитиме 60 млн євро за сезон.

Футболіст поки що обмірковує цю пропозицію. "Інтер" не отримував офіційних запитів щодо трансферу свого Лаутаро.

Нагадаємо, Андрій Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни.

Віктор Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу.

Лео Мессі запросив у "Інтер Маямі" вже третього друга: про кого йдеться.

Трубін стане гравцем "Інтера": відомі терміни трансферу.

Півзахисник Руслан Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер.

Мбаппе погодив контракт із "Реалом": що відомо.