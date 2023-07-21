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Лідер "Інтера" може перейти в клуб із Саудівської Аравії

21 липня 2023 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Інтера" може перейти в клуб із Саудівської Аравії
Лаутаро Мартінес святкує гол. Фото: instagram.com/lautaromartinez/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Цього літа клуби із Саудівської Аравії придбали вже чимало зірок світового футболу. Останнім часом йдеться не лише про вікових футболістів, а й про гравців у розквіті сил.

Новачком одного із саудівських клубів може стати Лаутаро Мартінес, повідомляє TyC Sports.

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Капітан міланського "Інтера" Лаутаро Мартінес отримав запрошення продовжити кар'єру у Саудівській Аравії. Клуб, назва якого не розголошується, зробив аргентинському футболістові щедру пропозицію.

Чи піде Лаутаро з "Інтера"?

Минулий сезон вийшов дуже вдалим для Лаутаро Мартінеса. Він став чемпіоном світу-2022 у складі збірної Аргентини, завоював з "Інтером" Кубок Італії та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. У Серії А форвард забив 21 м'яч та зробив шість результативних передач.

Лаутаро Мартінес
Лаутаро Мартінес у матчі за "Інтер". Фото: instagram.com/lautaromartinez/

Тиждень тому аргентинський футболіст отримав пропозицію із Саудівської Аравії. Він може підписати контракт на чотири роки з одним із місцевих клубів. Зарплата Лаутаро Мартінеса становитиме 60 млн євро за сезон.

Футболіст поки що обмірковує цю пропозицію. "Інтер" не отримував офіційних запитів щодо трансферу свого Лаутаро.

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