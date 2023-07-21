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Лидер "Интера" может перейти в клуб из в Саудовской Аравии

21 июля 2023 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Интера" может перейти в клуб из в Саудовской Аравии
Лаутаро Мартинес празднует гол. Фото: instagram.com/lautaromartinez/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Этим летом клубы из Саудовской Аравии приобрели уже немало звезд мирового футбола. В последнее время речь идет не только о возрастных футболистам, но и об игроках в расцвете сил.

Новичком одного из саудовских клубов может стать Лаутаро Мартинес, сообщает TyC Sports

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Капитан миланского "Интера" Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Клуб, название которого не разглашается, сделал аргентинскому футболисту щедрое предложение. 

Уйдет ли Лаутаро из "Интера"? 

Прошлый сезон получился очень удачным для Лаутаро Мартинеса. Он стал чемпионом мира-2022 в составе сборной Аргентины, завоевал с "Интером" Кубок Италии и дошел до финала Лиги чемпионов. В Серии А форвард забил 21 мяч и сделал шесть результативных передач. 

Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес в матче за "Интер". Фото: instagram.com/lautaromartinez/

Неделю назад аргентинский футболист получил предложение из Саудовской Аравии. Он может подписать контракт на четыре года с одним из местных клубов. Зарплата Лаутаро Мартинеса составит 60 млн евро за сезон. 

Футболист пока обдумывает это предложение. "Интер" не получал официальных запросов о трансфере своего Лаутаро. 

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