Лідер "Мілана" не готовий переїхати до Саудівської Аравії: про кого йдеться

Леау та Жиру у матчі за "Мілан". Фото: instagram.com/oliviergiroud/

Клуби із Саудівської Аравії продовжують масштабну трансферну кампанію. Зірки світового футболу регулярно одержують пропозиції від місцевих клубів.

Форвард "Мілана" Олів'є Жиру також міг переїхати до Саудівської Аравії, повідомляє Corriere della Sera.

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Рекордсмен збірної Франції Олів'є Жиру міг стати ще одним зірковим новачком одного із саудівських клубів. У послугах 36-річного футболіста зацікавлений "Аль-Хіляль", який минулого сезону посів третє місце у регулярному чемпіонаті.

Що відповів Жиру?

Попри вік, Олів'є Жиру не погодився на "почесну пенсію" у чемпіонаті Саудівської Аравії. Французькому футболісту пропонували контракт на три роки із зарплатою 10 млн євро за сезон, що значно перевищує суму, яку йому платить "Мілан".

Олів'є Жиру у збірній Франції. Фото: Reuters/Kirby Lee

Агент футболіст запевнив, що це була не єдина пропозиція із Саудівської Аравії. Олів'є Жиру ввічливо відмовив і заявив, що його пріоритетом залишається гра у "Мілані" та виступи за збірну Франції.

Жиру став футболістом французького клубу у 2021 році. Він допоміг "россонері" стати чемпіонами Італії та дійти до півфіналу Ліги чемпіонів. Минулого сезону французький футболіст зіграв за "Мілан" 47 поєдинків у всіх турнірах. На рахунку Олів'є Жиру 18 голів та сім результативних передач.

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