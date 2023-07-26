Лидер "Милана" не готов переехать в Саудовскую Аравию: о ком речь

Леау и Жиру в матче за "Милан". Фото: instagram.com/oliviergiroud/

Клубы из Саудовской Аравии продолжают масштабную трансферную кампанию. Звезды мирового футбола регулярно получают предложения от местных клубов.

Форвард "Милана" Оливье Жиру тоже мог переехать в Саудовскую Аравию, сообщает Corriere della Sera.

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Рекордсмен сборной Франции Оливье Жиру мог стать еще одним звездным новичком одного из саудовских клубов. В услугах 36-летнего футболиста заинтересован "Аль-Хиляль", который в прошлом сезоне занял третье место в регулярном чемпионате.

Что ответил Жиру?

Несмотря на возраст, Оливье Жиру не согласился на "почетную пенсию" в чемпионате Саудовской Аравии. Французскому футболисту предлагали контракт на три года с зарплатой в 10 млн евро за сезон, что значительно превышает сумму, которую ему платит "Милан".

Оливье Жиру в сборной Франции. Фото: Reuters/Kirby Lee

Агент футболист заверил, что это было не единственное предложение из Саудовской Аравии. Оливье Жиру вежливо отказал и заявил, что его приоритетом остается игра в "Милане" и выступления за сборную Франции.

Жиру стал футболистом французского клуба в 2021 году. Он помог "россонери" стать чемпионами Италии и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне французский футболист сыграл за "Милан" 47 поединков во всех турнирах. На счету Оливье Жиру 18 голов и семь результативных передач.

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