Лидер "Милана" не готов переехать в Саудовскую Аравию: о ком речь
Клубы из Саудовской Аравии продолжают масштабную трансферную кампанию. Звезды мирового футбола регулярно получают предложения от местных клубов.
Форвард "Милана" Оливье Жиру тоже мог переехать в Саудовскую Аравию, сообщает Corriere della Sera.
Рекордсмен сборной Франции Оливье Жиру мог стать еще одним звездным новичком одного из саудовских клубов. В услугах 36-летнего футболиста заинтересован "Аль-Хиляль", который в прошлом сезоне занял третье место в регулярном чемпионате.
Что ответил Жиру?
Несмотря на возраст, Оливье Жиру не согласился на "почетную пенсию" в чемпионате Саудовской Аравии. Французскому футболисту предлагали контракт на три года с зарплатой в 10 млн евро за сезон, что значительно превышает сумму, которую ему платит "Милан".
Агент футболист заверил, что это было не единственное предложение из Саудовской Аравии. Оливье Жиру вежливо отказал и заявил, что его приоритетом остается игра в "Милане" и выступления за сборную Франции.
Жиру стал футболистом французского клуба в 2021 году. Он помог "россонери" стать чемпионами Италии и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне французский футболист сыграл за "Милан" 47 поединков во всех турнирах. На счету Оливье Жиру 18 голов и семь результативных передач.
Напомним, Трубин поедет в Испанию вместо Италии: известный клуб интересуется украинцем.
Полузащитник Виталий Буяльский может переехать в Италию: игроком интересуется известный клуб.
Месси потроллил Бекхэма прямо на поле во время матча.
"Полесье" усилило состав бывшими игроками "Динамо".
Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры.
Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб.