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Лидер "Милана" не готов переехать в Саудовскую Аравию: о ком речь

26 июля 2023 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Милана" не готов переехать в Саудовскую Аравию: о ком речь
Леау и Жиру в матче за "Милан". Фото: instagram.com/oliviergiroud/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Клубы из Саудовской Аравии продолжают масштабную трансферную кампанию. Звезды мирового футбола регулярно получают предложения от местных клубов.

Форвард "Милана" Оливье Жиру тоже мог переехать в Саудовскую Аравию, сообщает Corriere della Sera

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Рекордсмен сборной Франции Оливье Жиру мог стать еще одним звездным новичком одного из саудовских клубов. В услугах 36-летнего футболиста заинтересован "Аль-Хиляль", который в прошлом сезоне занял третье место в регулярном чемпионате. 

Что ответил Жиру? 

Несмотря на возраст, Оливье Жиру не согласился на "почетную пенсию" в чемпионате Саудовской Аравии. Французскому футболисту предлагали контракт на три года с зарплатой в 10 млн евро за сезон, что значительно превышает сумму, которую ему платит "Милан". 

Оливье Жиру
Оливье Жиру в сборной Франции. Фото: Reuters/Kirby Lee

Агент футболист заверил, что это было не единственное предложение из Саудовской Аравии. Оливье Жиру вежливо отказал и заявил, что его приоритетом остается игра в "Милане" и выступления за сборную Франции. 

Жиру стал футболистом французского клуба в 2021 году. Он помог "россонери" стать чемпионами Италии и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне французский футболист сыграл за "Милан" 47 поединков во всех турнирах. На счету Оливье Жиру 18 голов и семь результативных передач. 

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