Любенович офіційно очолив Минай та буде рятувати команду від вильоту

Желько Любенович. Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Минай офіційно оголосив про призначення Желько Любеновича головним тренером команди. Сторони уклали контракт до завершення цього сезону.

Про це клуб повідомив у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

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У турнірній таблиці УПЛ Минай посідає останнє місце в турнірній таблиці. Любенович замінив на тренерському містку Володимира Шарана та тепер намагатиметься підняти команду із зони вильоту.

Асистентом Любеновича буде Ігор Дудник, тренером воротарів — Андрій Новак, новим командним лікарем — Віталій Деяк.

"Адреналін в мене вже працює, що навіть не можу пояснити. Дуже радий, що після трьох років повернувся до України працювати. Я приїжджав сюди, вчився впродовж трьох років на Pro-ліцензію.

Я нікуди не йшов, був тут, разом з Україною. Готов до цієї роботи, чекав на цей шанс. Дякую керівництву Миная, що дали мені такий шанс. Зроблю усе, щоб Минай залишився в УПЛ", – сказав Любенович в інтерв'ю клубній пресслужбі Минаю.

Любенович давно працює в Україні

Любенович як футболіст в Україні виступав за Зорю, Таврію, Кривбас і Олександрію. Після завершення ігрової кар'єри він був тренером-селекціонером Зорі, виконав роль асистента в команді U-19 у тренерському штабі луганчан і працював у Железнічарі.

Цікаво, що свого часу у 2008 він слідом за Марко Девичем висловив бажання виступати за збірну України, але виклик так й не отримав.

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