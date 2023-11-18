Любенович офіційно очолив Минай та буде рятувати команду від вильоту
Минай офіційно оголосив про призначення Желько Любеновича головним тренером команди. Сторони уклали контракт до завершення цього сезону.
Про це клуб повідомив у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.
У турнірній таблиці УПЛ Минай посідає останнє місце в турнірній таблиці. Любенович замінив на тренерському містку Володимира Шарана та тепер намагатиметься підняти команду із зони вильоту.
Асистентом Любеновича буде Ігор Дудник, тренером воротарів — Андрій Новак, новим командним лікарем — Віталій Деяк.
"Адреналін в мене вже працює, що навіть не можу пояснити. Дуже радий, що після трьох років повернувся до України працювати. Я приїжджав сюди, вчився впродовж трьох років на Pro-ліцензію.
Я нікуди не йшов, був тут, разом з Україною. Готов до цієї роботи, чекав на цей шанс. Дякую керівництву Миная, що дали мені такий шанс. Зроблю усе, щоб Минай залишився в УПЛ", – сказав Любенович в інтерв'ю клубній пресслужбі Минаю.
Любенович давно працює в Україні
Любенович як футболіст в Україні виступав за Зорю, Таврію, Кривбас і Олександрію. Після завершення ігрової кар'єри він був тренером-селекціонером Зорі, виконав роль асистента в команді U-19 у тренерському штабі луганчан і працював у Железнічарі.
Цікаво, що свого часу у 2008 він слідом за Марко Девичем висловив бажання виступати за збірну України, але виклик так й не отримав.
Нагадаємо, Судаков може відмовити "Ювентусу" через інтерес іспанського гранда.
Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд із відбору на Євро-2024.
Гутцайт розповів, навіщо Мудрика, Довбика та інших футболістів випускали з країни
Скандальний арбітр із Іспанії обслужить матч збірних України та Італії.
Довбик зізнався, що хоче змінити команду.
"Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.
Читайте Новини.LIVE!