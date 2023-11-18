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Любенович официально возглавил Минай и будет спасать команду от вылета

18 ноября 2023 14:56
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Любенович официально возглавил Минай и будет спасать команду от вылета
Желько Любенович. Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Минай официально объявил о назначении Желько Любеновича главным тренером команды. Стороны заключили контракт до завершения этого сезона.

Об этом клуб сообщил в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

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В турнирной таблице УПЛ Минай занимает последнее место в турнирной таблице. Любенович заменил на тренерском мостике Владимира Шарана и теперь постарается поднять команду из зоны вылета.

Ассистентом Любеновича будет Игорь Дудник, тренером вратарей Андрей Новак, новым командным врачом Виталий Деяк.

"Адреналин у меня уже работает, что даже не могу объяснить. Очень рад, что после трех лет вернулся в Украину работать. Я приезжал сюда, учился в течение трех лет на Pro-лицензию.

Я никуда не уходил, был здесь, вместе с Украиной. Готов к этой работе, ждал этого шанса. Спасибо руководству Миная, что дали мне такой шанс. Сделаю все, чтобы Минай остался в УПЛ", — сказал Любенович в интервью клубной пресс-службе Минаю.

Любенович давно работает в Украине

Любенович как футболист в Украине выступал за Зарю, Таврию, Кривбасс и Александрию. После завершения игровой карьеры он был тренером-селекционером Зари, исполнил роль ассистента в команде U-19 в тренерском штабе луганчан и работал в Железничаре.

Интересно, что в свое время в 2008 году он вслед за Марко Девичем выразил желание выступать за сборную Украины, но вызов так и не получил.

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