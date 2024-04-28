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Ліверпуль хоче викрасти тренера "Шахтаря"

28 квітня 2024 11:39
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Агабекян Карен
редактор
Ліверпуль хоче викрасти тренера "Шахтаря"
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Англійський "Ліверпуль" знайшов нового головного тренера, який після закінчення сезону змінить легендарного Юргена Клоппа. Ним став наставник нідерландського "Фейєноорда" Арне Слот.

До того ж Слот та "Ліверпуль" хотіли "викрасти" головного тренера донецького "Шахтаря" Маріно Пушича, повідомила Tribuna.

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Арне Слот та Марино Пушич. Фото: "Фейєнорд"

"Шахтар" мало не залишився без головного тренера

За інформацією джерела, Слот дуже хоче, щоб Пушич був його асистентом у "Ліверпулі".

Однак Марино не захотів знову ставати помічником головного тренера, хоч і в легендарному топовому клубі. Пушич чемно відмовив своєму другові.

Цікаво, що дует Слота і Пушича працював в АЗ Алкмаар, а потім у "Фейєноорді", який зробили чемпіоном і найкрасивішою командою країни.

Зазначимо, що Слот привів "Фейєноорд" до чемпіонства Нідерландів у сезоні 2022/2023 рр., до перемоги у Кубку країни у сезоні 2023/2024 рр., і дійшов з ними до фіналу Ліги конференцій у 2022 році.

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футбол
ФК Шахтар
Ліверпуль
Феєнорд
Маріно Пушич
Арне Слот

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