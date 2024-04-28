Ліверпуль хоче викрасти тренера "Шахтаря"

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"

Англійський "Ліверпуль" знайшов нового головного тренера, який після закінчення сезону змінить легендарного Юргена Клоппа. Ним став наставник нідерландського "Фейєноорда" Арне Слот.

До того ж Слот та "Ліверпуль" хотіли "викрасти" головного тренера донецького "Шахтаря" Маріно Пушича, повідомила Tribuna.

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За інформацією джерела, Слот дуже хоче, щоб Пушич був його асистентом у "Ліверпулі".

Однак Марино не захотів знову ставати помічником головного тренера, хоч і в легендарному топовому клубі. Пушич чемно відмовив своєму другові.

Цікаво, що дует Слота і Пушича працював в АЗ Алкмаар, а потім у "Фейєноорді", який зробили чемпіоном і найкрасивішою командою країни.

Зазначимо, що Слот привів "Фейєноорд" до чемпіонства Нідерландів у сезоні 2022/2023 рр., до перемоги у Кубку країни у сезоні 2023/2024 рр., і дійшов з ними до фіналу Ліги конференцій у 2022 році.

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