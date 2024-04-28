Ліверпуль хоче викрасти тренера "Шахтаря"
Англійський "Ліверпуль" знайшов нового головного тренера, який після закінчення сезону змінить легендарного Юргена Клоппа. Ним став наставник нідерландського "Фейєноорда" Арне Слот.
До того ж Слот та "Ліверпуль" хотіли "викрасти" головного тренера донецького "Шахтаря" Маріно Пушича, повідомила Tribuna.
"Шахтар" мало не залишився без головного тренера
За інформацією джерела, Слот дуже хоче, щоб Пушич був його асистентом у "Ліверпулі".
Однак Марино не захотів знову ставати помічником головного тренера, хоч і в легендарному топовому клубі. Пушич чемно відмовив своєму другові.
Цікаво, що дует Слота і Пушича працював в АЗ Алкмаар, а потім у "Фейєноорді", який зробили чемпіоном і найкрасивішою командою країни.
Зазначимо, що Слот привів "Фейєноорд" до чемпіонства Нідерландів у сезоні 2022/2023 рр., до перемоги у Кубку країни у сезоні 2023/2024 рр., і дійшов з ними до фіналу Ліги конференцій у 2022 році.
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