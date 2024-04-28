Ливерпуль хочет похитить тренера Шахтера

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Английский "Ливерпуль" нашел нового главного тренера, который по окончании сезона сменит легендарного Юргена Клоппа. Им стал наставник нидерландского "Фейеноорда" Арне Слот.

К тому же Слот и "Ливерпуль" хотели "похитить" главного тренера донецкого "Шахтера" Марино Пушича, сообщила Tribuna.

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По информации источника, Слот очень сильно хочет, чтобы Пушич был его ассистентом в "Ливерпуле".

Однако Марино не захотел снова становиться помощником главного тренера, хоть и в легендарном топовом клубе. Пушич вежливо отказал своему другу.

Интересно, что дуэт Слота и Пушича работал в АЗ Алкмаар, а затем в "Фейеноорде", который сделали чемпионом и самой красиво играющей командой страны.

Отметим, что Слот привел "Фейеноорд" к чемпионству Нидерландов в сезоне 2022/2023 гг., к победе в Кубку страны в сезоне 2023/2024 гг., и дошел с ними к финалу Лиги конференций в 2022 году.

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