Ливерпуль хочет похитить тренера Шахтера
Английский "Ливерпуль" нашел нового главного тренера, который по окончании сезона сменит легендарного Юргена Клоппа. Им стал наставник нидерландского "Фейеноорда" Арне Слот.
К тому же Слот и "Ливерпуль" хотели "похитить" главного тренера донецкого "Шахтера" Марино Пушича, сообщила Tribuna.
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По информации источника, Слот очень сильно хочет, чтобы Пушич был его ассистентом в "Ливерпуле".
Однако Марино не захотел снова становиться помощником главного тренера, хоть и в легендарном топовом клубе. Пушич вежливо отказал своему другу.
Интересно, что дуэт Слота и Пушича работал в АЗ Алкмаар, а затем в "Фейеноорде", который сделали чемпионом и самой красиво играющей командой страны.
Отметим, что Слот привел "Фейеноорд" к чемпионству Нидерландов в сезоне 2022/2023 гг., к победе в Кубку страны в сезоне 2023/2024 гг., и дошел с ними к финалу Лиги конференций в 2022 году.
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