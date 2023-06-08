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"Ліверпуль" офіційно представив чемпіона світу Макаллістера

8 червня 2023 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Ліверпуль" офіційно представив чемпіона світу Макаллістера
Алексіс Макаллістер на "Енфілді". Фото: офіційний сайт "Ліверпуля"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник англійського "Брайтона" Алексіс Макаллістер став футболістом "Ліверпуля". Гравець уже пройшов медичне обстеження на базі червоних.

"Ліверпуль" на своєму сайті офіційно оголосив про перехід аргентинця та випустив проморолик на його честь.

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Чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини Алексіс Макаллістер став новобранцем "Ліверпуля". На "Енфілді" футболіст гратиме під 10-м номером. Про зарплату 24-річного півзахисника у мерсісайдському клубі не повідомляється.

Емоції Макаллістера

"Ліверпуль" переключив увагу на аргентинця після того, як стало відомо, що Джуд Беллінгем вирішив перейти до мадридського "Реала". За свого півзахисника "Брайтон" отримав 35 млн фунтів. Контракт Алексіса Макаллістера з "Ліверпулем" діє до літа 2028 року.

У сезоні 2022/2023 аргентинський футболіст зіграв за "Брайтон" 40 поєдинків у всіх турнірах. На його рахунку 12 голів та три результативні передачі.

Макалістер і Гвардіола
Макаллістер і Гвардіола. Фото: REUTERS/Toby Melville

Макаллістер подякував партнерам по "Брайтону" та тренерському штабу "чайок". Алексіс заявив, що команда допомогла йому провести екстраординарний сезон, під час якого він став чемпіоном світу. Аргентинець пообіцяв, що вболівальники "Ліверпуля" у ньому не розчаруються.

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