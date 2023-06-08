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"Ливерпуль" официально представил чемпиона мира Макаллистера

8 июня 2023 17:11
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"Ливерпуль" официально представил чемпиона мира Макаллистера
Алексис Макаллистер на "Энфилде". Фото: официальный сайт "Ливерпуля"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник английского "Брайтона" Алексис Макаллистер стал футболистом "Ливерпуля". Хавбек уже прошел медицинское обследование на базе "красных". 

"Ливерпуль" на своем сайте официально объявил о переходе аргентинца и выпустил проморолик в его честь. 

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Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины Алексис Макаллистер стал новобранцем "Ливерпуля". На "Энфилде" футболист будет играть под 10 номером. О зарплате 24-летнего полузащитника в мерсисайдском клубе не сообщается. 

Эмоции Макаллистера 

"Ливерпуль" переключил внимание на аргентинца после того, как стало известно, что Джуд Беллингем принял решение перейти в мадридский "Реал". За своего полузащитника "Брайтон" получил 35 млн фунтов. Контракт Алексиса Макаллистера с "Ливерпулем" действует до лета 2028 года. 

В сезоне 2022/2023 аргентинский футболист сыграл за "Брайтон" 40 поединков во всех турнирах. На его счету 12 голов и три результативные передачи. 

Макаллистер и Гвардиола
Макаллистер и Гвардиола. Фото: REUTERS/Toby Melville

Макаллистер поблагодарил партнеров по "Брайтону" и тренерский штаб "чаек". Алексис заявил, что команда помогла ему провести экстраординарный сезон, во время которого он стал чемпионом мира. Аргентинец пообещал, что болельщики "Ливерпуля" в нем не разочаруются. 

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