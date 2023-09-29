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"Ліверпуль" знайшов нову зірку атаки у "Боруссії" Дортмунд

29 вересня 2023 17:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Ліверпуль" знайшов нову зірку атаки у "Боруссії" Дортмунд
Юрген Клопп на тренуванні "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб англійського "Ліверпуля" вже склав список футболістів, яких "червоні" спробують купити наступного літа. Серед них виявився і нідерландський форвард дортмундської "Боруссії".

Доніелл Мален може стати новою зіркою атаки "Ліверпуля", повідомляє Bild.

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Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп обрав футболіста, який має стати частиною нового складу "червоних". Доніелл Мален може стати альтернативою Садіо Мане або Роберто Фірміно, які ще недавно були кумирами вболівальників на "Енфілді".

Трансфер Малена до "Ліверпуля"

Нідерландський футболіст приєднався до дортмундської "Боруссії" у 2021 році за 30 млн євро. Доніелл Мален підписав контракт зі "джмелями" терміном на п'ять років. Німецька команда не хоче продавати одного з лідерів, проте погодиться на переговори, якщо "Ліверпуль" запропонує щонайменше 60 млн євро.

Доніел Мален
Мален та Брандт святкують гол. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

У сезоні 2023/2024 Доніелл Мален провів у складі "Боруссії" сім матчів, у яких забив чотири м'ячі та зробив дві результативні передачі. Крім "Ліверпуля", у його послугах зацікавлений також італійський "Ювентус".

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