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"Ливерпуль" нашел новою звезду атаки в "Боруссии" Дортмунд

29 сентября 2023 17:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Ливерпуль" нашел новою звезду атаки в "Боруссии" Дортмунд
Юрген Клопп на тренировке "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб английского "Ливерпуля" уже составил список футболистов, которых "красные" попытаются купить следующим летом. В их числе оказался и нидерландский форвард дортмундской "Боруссии". 

Дониелл Мален может стать новой звездой атаки "Ливерпуля", сообщает Bild

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выбрал футболиста, который должен стать частью нового состава "красных". Дониелл Мален может стать альтернативой Садио Мане или Роберто Фирмино, которые еще недавно были кумирами болельщиков на "Энфилде". 

Трансфер Малена в "Ливерпуль" 

Нидерландский футболист присоединился к дортмундской "Боруссии" в 2021 году за 30 млн евро. Дониелл Мален подписал контракт со "шмелями" сроком на пять лет. Немецкая команда не хочет продавать одного из лидеров, однако согласится на переговоры, если "Ливерпуль" предложит как минимум 60 млн евро. 

Дониелл Мален
Мален и Брандт празднуют гол. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

В сезоне 2023/2024 Дониелл Мален провел в составе "Боруссии" семь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Помимо "Ливерпуля", в его услугах заинтересован также итальянский "Ювентус". 

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба. 

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