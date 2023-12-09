Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow ЛНЗ наступного сезону збільшить бюджет до рівня Полісся arrow

ЛНЗ наступного сезону збільшить бюджет до рівня Полісся

9 грудня 2023 12:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
ЛНЗ наступного сезону збільшить бюджет до рівня Полісся
Гравці ЛНЗ перед матчем УПЛ. Фото: ЛНЗ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У черкаському ЛНЗ з наступного сезону суттєво збільшать свій бюджет й будуть боротися за медалі. Навіть на зимове трансферне вікно команда витратить солідні кошти.

Про це повідомив український журналіст Володимир Звєров.

Читайте також:

ЛНЗ стане суперклубом

За інформацією джерела в січні, коли почнеться зимове трансферне вікно ЛНЗ зможе витрачати на трансфери на рівні "Полісся" та львівських "Карпат".

Звєров зазначив, що в перспективі ЛНЗ може стати суперклубом для України.

В планах у клуба наступного року зробити бюджет як у житомирського "Полісся", але вже цієї зими власними виділять кошти, за які вони зможуть купувати гравців по 500-600 тисяч в іноземній валюті.

ЛНЗ готується до трансферного вікна

Звєров заявив, що клуб наразі проводить селекцію за кордоном. Скауту клубу вже відвідали Балкани, де переглядали потенційних новачків.

У ЛНЗ хочуть, щоб новачки до переходу були в основному складі своїх команд й щоб вони зіграли певну кількість матчів за свій клуб в останній сезон.

Зазначимо, що раніше ЛНЗ приписували інтерес до лідера "Динамо" Тбілісі Усмана Камара. Навіть називалася пропозиція в розмірі 150 тисяч доларів.

ЛНЗ після зміни головного тренера на Олега Дулуба віддалився від зони вильоту й наразі йде дев’ятим в Українській прем’єр-лізі.

Нагадаємо, Миколенка чекають в Іспанії — коли відбудеться трансфер.

Забарний може перейти до італійського топклубу — відома умова. 

Суркіс назвав головне досягнення Шовковського на чолі "Динамо". 

Трубін отримає пропозицію від одного з найкращих клубів Європи. 

Шовковський назвав майбутніх лідерів київського "Динамо". 

Лідер "Динамо" переходить до ЛНЗ — про кого йдеться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі