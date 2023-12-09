ЛНЗ наступного сезону збільшить бюджет до рівня Полісся

Гравці ЛНЗ перед матчем УПЛ. Фото: ЛНЗ

У черкаському ЛНЗ з наступного сезону суттєво збільшать свій бюджет й будуть боротися за медалі. Навіть на зимове трансферне вікно команда витратить солідні кошти.

Про це повідомив український журналіст Володимир Звєров.

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ЛНЗ стане суперклубом

За інформацією джерела в січні, коли почнеться зимове трансферне вікно ЛНЗ зможе витрачати на трансфери на рівні "Полісся" та львівських "Карпат".

Звєров зазначив, що в перспективі ЛНЗ може стати суперклубом для України.

В планах у клуба наступного року зробити бюджет як у житомирського "Полісся", але вже цієї зими власними виділять кошти, за які вони зможуть купувати гравців по 500-600 тисяч в іноземній валюті.

ЛНЗ готується до трансферного вікна

Звєров заявив, що клуб наразі проводить селекцію за кордоном. Скауту клубу вже відвідали Балкани, де переглядали потенційних новачків.

У ЛНЗ хочуть, щоб новачки до переходу були в основному складі своїх команд й щоб вони зіграли певну кількість матчів за свій клуб в останній сезон.

Зазначимо, що раніше ЛНЗ приписували інтерес до лідера "Динамо" Тбілісі Усмана Камара. Навіть називалася пропозиція в розмірі 150 тисяч доларів.

ЛНЗ після зміни головного тренера на Олега Дулуба віддалився від зони вильоту й наразі йде дев’ятим в Українській прем’єр-лізі.

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