ЛНЗ наступного сезону збільшить бюджет до рівня Полісся
У черкаському ЛНЗ з наступного сезону суттєво збільшать свій бюджет й будуть боротися за медалі. Навіть на зимове трансферне вікно команда витратить солідні кошти.
Про це повідомив український журналіст Володимир Звєров.
ЛНЗ стане суперклубом
За інформацією джерела в січні, коли почнеться зимове трансферне вікно ЛНЗ зможе витрачати на трансфери на рівні "Полісся" та львівських "Карпат".
Звєров зазначив, що в перспективі ЛНЗ може стати суперклубом для України.
В планах у клуба наступного року зробити бюджет як у житомирського "Полісся", але вже цієї зими власними виділять кошти, за які вони зможуть купувати гравців по 500-600 тисяч в іноземній валюті.
ЛНЗ готується до трансферного вікна
Звєров заявив, що клуб наразі проводить селекцію за кордоном. Скауту клубу вже відвідали Балкани, де переглядали потенційних новачків.
У ЛНЗ хочуть, щоб новачки до переходу були в основному складі своїх команд й щоб вони зіграли певну кількість матчів за свій клуб в останній сезон.
Зазначимо, що раніше ЛНЗ приписували інтерес до лідера "Динамо" Тбілісі Усмана Камара. Навіть називалася пропозиція в розмірі 150 тисяч доларів.
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