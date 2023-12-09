ЛНЗ в следующем сезоне увеличит бюджет до уровня Полесья
В черкасском ЛНЗ со следующего сезона существенно увеличат свой бюджет и будут бороться за медали. Даже на зимнее трансферное окно команда израсходует солидные средства.
Об этом сообщил украинский журналист Владимир Зверов.
ЛНЗ станет суперклубом
По информации источника в январе, когда начнется зимнее трансферное окно, ЛНЗ сможет тратить на трансферы на уровне "Полесья" и львовских "Карпат".
Зверов отметил, что в перспективе ЛНЗ может стать суперклубом для Украины.
В планах у клуба в следующем году сделать бюджет как у житомирского "Полесья", но уже этой зимой собственники выделят средства, за которые они смогут покупать игроков по 500-600 тысяч в иностранной валюте.
ЛНЗ готовится к трансферному окну
Зверов заявил, что клуб сейчас проводит селекцию за границей. Скауты клуба уже посетили Балканы, где просматривали потенциальных новичков.
В ЛНЗ хотят, чтобы новички к переходу были в основном составе своих команд и чтобы они сыграли определенное количество матчей за свой клуб в последний сезон.
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