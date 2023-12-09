Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ЛНЗ в следующем сезоне увеличит бюджет до уровня Полесья arrow

ЛНЗ в следующем сезоне увеличит бюджет до уровня Полесья

9 декабря 2023 12:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
ЛНЗ в следующем сезоне увеличит бюджет до уровня Полесья
Игроки ЛНЗ перед матчем УПЛ. Фото: ЛНЗ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В черкасском ЛНЗ со следующего сезона существенно увеличат свой бюджет и будут бороться за медали. Даже на зимнее трансферное окно команда израсходует солидные средства.

Об этом сообщил украинский журналист Владимир Зверов.

Читайте также:

ЛНЗ станет суперклубом

По информации источника в январе, когда начнется зимнее трансферное окно, ЛНЗ сможет тратить на трансферы на уровне "Полесья" и львовских "Карпат".

Зверов отметил, что в перспективе ЛНЗ может стать суперклубом для Украины.

В планах у клуба в следующем году сделать бюджет как у житомирского "Полесья", но уже этой зимой собственники выделят средства, за которые они смогут покупать игроков по 500-600 тысяч в иностранной валюте.

ЛНЗ готовится к трансферному окну

Зверов заявил, что клуб сейчас проводит селекцию за границей. Скауты клуба уже посетили Балканы, где просматривали потенциальных новичков.

В ЛНЗ хотят, чтобы новички к переходу были в основном составе своих команд и чтобы они сыграли определенное количество матчей за свой клуб в последний сезон.

Ранее ЛНЗ приписывали интерес к лидеру "Динамо" Тбилиси Усману Камара. Даже называлось предложение в размере 150 тысяч долларов.

ЛНЗ после смены главного тренера на Олега Дулуба отдалился от зоны вылета и сейчас идет девятым в Украинской премьер-лиге.

Напомним, Миколенко ждут в Испании, когда состоится трансфер.

Забарный может перейти в итальянский топ-клуб — известно условие.

Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе "Динамо".

Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы.

Шовковский назвал будущих лидеров киевского "Динамо"

Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком идет речь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме