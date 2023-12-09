ЛНЗ в следующем сезоне увеличит бюджет до уровня Полесья

Игроки ЛНЗ перед матчем УПЛ. Фото: ЛНЗ

В черкасском ЛНЗ со следующего сезона существенно увеличат свой бюджет и будут бороться за медали. Даже на зимнее трансферное окно команда израсходует солидные средства.

Об этом сообщил украинский журналист Владимир Зверов.

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ЛНЗ станет суперклубом

По информации источника в январе, когда начнется зимнее трансферное окно, ЛНЗ сможет тратить на трансферы на уровне "Полесья" и львовских "Карпат".

Зверов отметил, что в перспективе ЛНЗ может стать суперклубом для Украины.

В планах у клуба в следующем году сделать бюджет как у житомирского "Полесья", но уже этой зимой собственники выделят средства, за которые они смогут покупать игроков по 500-600 тысяч в иностранной валюте.

ЛНЗ готовится к трансферному окну

Зверов заявил, что клуб сейчас проводит селекцию за границей. Скауты клуба уже посетили Балканы, где просматривали потенциальных новичков.

В ЛНЗ хотят, чтобы новички к переходу были в основном составе своих команд и чтобы они сыграли определенное количество матчей за свой клуб в последний сезон.

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