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Лобановського визнали одним із найкращих тренерів в історії футболу

27 вересня 2023 12:09
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Лобановського визнали одним із найкращих тренерів в історії футболу
Валерій Лобановський відповідає на запитання журналістів. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарний український фахівець Валерій Васильович Лобановський увійшов до десятки найкращих футбольних тренерів в історії цієї гри. На рахунку колишнього наставника "Динамо" є унікальне досягнення.

Переможцем рейтингу став сер Алекс Фергюсон, повідомляє FourFourTwo.

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Валерій Лобановський посів десяте місце у рейтингу найкращих наставників в історії футболу. Авторитетне видання відмітило внесок фахівця у розвиток гри, порахувало його титули та визнало, що багато гравців завдячують своїми досягненнями Метру українського футболу: від Ігоря Бєланова до Андрія Шевченка.

Заслуги Лобановського

Команди Валерія Лобановського здобули тридцять різних титулів, що є рекордом для тренерів у XX столітті. Наставник попрацював із "Дніпром", київським "Динамо", збірними СРСР та України, ОАЕ та Кувейту. Про нього скрізь відгукувалися шанобливо та з великою подякою.

Валерій Лобановський
Валерій Лобановський під час матчу. Скриншот YouTube

Серед нагород Валерія Васильовича 13 чемпіонських титулів у СРСР та ще сім — в Україні. Він двічі приводив "Динамо" до перемоги у Кубку володарів кубків та ставав віцечемпіоном Європи-1988.

Лобановський помер 13 травня 2002 року у Запоріжжі, де його "Динамо" грало з місцевим "Металургом".

Валерій Лобановський
Валерій Лобановський на початку тренерської кар'єри. Скриншот YouTube

Десятка найвидатніших тренерів:

  1. Сер Алекс Фергюсон
  2. Рінус Міхельс
  3. Йохан Круїфф
  4. Білл Шенклі
  5. Хосеп Гвардіола
  6. Арріго Саккі
  7. Метт Басбі
  8. Еленіо Еррера
  9. Ернст Хаппель
  10. Валерій Лобановський.

Цьогорічний тренер "Динамо" Мірча Луческу посів у рейтингу позицію під номером 87.

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