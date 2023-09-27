Лобановського визнали одним із найкращих тренерів в історії футболу

Валерій Лобановський відповідає на запитання журналістів. Скриншот YouTube

Легендарний український фахівець Валерій Васильович Лобановський увійшов до десятки найкращих футбольних тренерів в історії цієї гри. На рахунку колишнього наставника "Динамо" є унікальне досягнення.

Переможцем рейтингу став сер Алекс Фергюсон, повідомляє FourFourTwo.

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Валерій Лобановський посів десяте місце у рейтингу найкращих наставників в історії футболу. Авторитетне видання відмітило внесок фахівця у розвиток гри, порахувало його титули та визнало, що багато гравців завдячують своїми досягненнями Метру українського футболу: від Ігоря Бєланова до Андрія Шевченка.

Заслуги Лобановського

Команди Валерія Лобановського здобули тридцять різних титулів, що є рекордом для тренерів у XX столітті. Наставник попрацював із "Дніпром", київським "Динамо", збірними СРСР та України, ОАЕ та Кувейту. Про нього скрізь відгукувалися шанобливо та з великою подякою.

Валерій Лобановський під час матчу. Скриншот YouTube

Серед нагород Валерія Васильовича 13 чемпіонських титулів у СРСР та ще сім — в Україні. Він двічі приводив "Динамо" до перемоги у Кубку володарів кубків та ставав віцечемпіоном Європи-1988.

Лобановський помер 13 травня 2002 року у Запоріжжі, де його "Динамо" грало з місцевим "Металургом".

Валерій Лобановський на початку тренерської кар'єри. Скриншот YouTube

Десятка найвидатніших тренерів:

Сер Алекс Фергюсон Рінус Міхельс Йохан Круїфф Білл Шенклі Хосеп Гвардіола Арріго Саккі Метт Басбі Еленіо Еррера Ернст Хаппель Валерій Лобановський.

Цьогорічний тренер "Динамо" Мірча Луческу посів у рейтингу позицію під номером 87.

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