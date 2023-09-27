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Лобановского признали одним из лучших тренеров в истории футбола

27 сентября 2023 12:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лобановского признали одним из лучших тренеров в истории футбола
Валерий Лобановский отвечает на вопросы журналистов. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легендарный украинский специалист Валерий Васильевич Лобановский вошел в десятку лучших футбольных тренеров в истории этой игры. На счету бывшего наставника "Динамо" уникальное достижение. 

Победителем рейтинга стал сэр Алекс Фергюсон, сообщает FourFourTwo

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Валерий Лобановский занял десятое место в рейтинге лучших наставников в истории футбола. Авторитетное издание отметило вклад специалиста в развитие игры, посчитало его титулы и признало, что многие игроки обязаны своими достижениями Мэтру украинского футбола: от Игоря Беланова до Андрея Шевченко. 

Заслуги Лобановского 

Команды Валерия Лобановского завоевали тридцать различных титулов, что является рекордом для тренеров в XX веке. Наставник поработал с "Днепром", киевским "Динамо", сборными СССР и Украины, ОАЭ и Кувейта. О нем везде отзывались уважительно и с большой благодарностью.

Валерий Лобановский
Валерий Лобановский во время матча. Скриншот YouTube

Среди наград Валерия Васильевича 13 чемпионских титулов в СССР и еще семь — в Украине. Он дважды приводил "Динамо" к победе в Кубке обладателей кубков и становился вице-чемпионом Европы-1988. 

Лобановский скончался 13 мая 2002 года в Запорожье, где его "Динамо" играло с местным "Металлургом". 

Валерий Лобановский
Валерий Лобановский в начале тренерской карьеры. Скриншот YouTube

Десятка наиболее выдающихся тренеров: 

  1. Сэр Алекс Фергюсон 
  2. Ринус Михельс 
  3. Йохан Круифф 
  4. Билл Шэнкли 
  5. Хосеп Гвардиола 
  6. Арриго Сакки 
  7. Мэтт Басби 
  8. Эленио Эррера 
  9. Эрнст Хаппель 
  10. Валерий Лобановский. 

Нынешний тренер "Динамо" Мирча Луческу занял в рейтинге позицию под номером 87. 

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