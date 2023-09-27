Лобановского признали одним из лучших тренеров в истории футбола

Валерий Лобановский отвечает на вопросы журналистов. Скриншот YouTube

Легендарный украинский специалист Валерий Васильевич Лобановский вошел в десятку лучших футбольных тренеров в истории этой игры. На счету бывшего наставника "Динамо" уникальное достижение.

Победителем рейтинга стал сэр Алекс Фергюсон, сообщает FourFourTwo.

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Валерий Лобановский занял десятое место в рейтинге лучших наставников в истории футбола. Авторитетное издание отметило вклад специалиста в развитие игры, посчитало его титулы и признало, что многие игроки обязаны своими достижениями Мэтру украинского футбола: от Игоря Беланова до Андрея Шевченко.

Заслуги Лобановского

Команды Валерия Лобановского завоевали тридцать различных титулов, что является рекордом для тренеров в XX веке. Наставник поработал с "Днепром", киевским "Динамо", сборными СССР и Украины, ОАЭ и Кувейта. О нем везде отзывались уважительно и с большой благодарностью.

Валерий Лобановский во время матча. Скриншот YouTube

Среди наград Валерия Васильевича 13 чемпионских титулов в СССР и еще семь — в Украине. Он дважды приводил "Динамо" к победе в Кубке обладателей кубков и становился вице-чемпионом Европы-1988.

Лобановский скончался 13 мая 2002 года в Запорожье, где его "Динамо" играло с местным "Металлургом".

Валерий Лобановский в начале тренерской карьеры. Скриншот YouTube

Десятка наиболее выдающихся тренеров:

Сэр Алекс Фергюсон Ринус Михельс Йохан Круифф Билл Шэнкли Хосеп Гвардиола Арриго Сакки Мэтт Басби Эленио Эррера Эрнст Хаппель Валерий Лобановский.

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