Лобановского признали одним из лучших тренеров в истории футбола
Легендарный украинский специалист Валерий Васильевич Лобановский вошел в десятку лучших футбольных тренеров в истории этой игры. На счету бывшего наставника "Динамо" уникальное достижение.
Победителем рейтинга стал сэр Алекс Фергюсон, сообщает FourFourTwo.
Валерий Лобановский занял десятое место в рейтинге лучших наставников в истории футбола. Авторитетное издание отметило вклад специалиста в развитие игры, посчитало его титулы и признало, что многие игроки обязаны своими достижениями Мэтру украинского футбола: от Игоря Беланова до Андрея Шевченко.
Заслуги Лобановского
Команды Валерия Лобановского завоевали тридцать различных титулов, что является рекордом для тренеров в XX веке. Наставник поработал с "Днепром", киевским "Динамо", сборными СССР и Украины, ОАЭ и Кувейта. О нем везде отзывались уважительно и с большой благодарностью.
Среди наград Валерия Васильевича 13 чемпионских титулов в СССР и еще семь — в Украине. Он дважды приводил "Динамо" к победе в Кубке обладателей кубков и становился вице-чемпионом Европы-1988.
Лобановский скончался 13 мая 2002 года в Запорожье, где его "Динамо" играло с местным "Металлургом".
Десятка наиболее выдающихся тренеров:
- Сэр Алекс Фергюсон
- Ринус Михельс
- Йохан Круифф
- Билл Шэнкли
- Хосеп Гвардиола
- Арриго Сакки
- Мэтт Басби
- Эленио Эррера
- Эрнст Хаппель
- Валерий Лобановский.
Нынешний тренер "Динамо" Мирча Луческу занял в рейтинге позицию под номером 87.
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